El Festival de San Sebastián impulsa con las cineastas un debate sobre la igualdad tras la polémica por el premio a Johnny Depp

El Festival de Cine de San Sebastián y (H)emen, la asociación de mujeres profesionales del sector audiovisual y de las artes escénicas de Euskadi, colaborarán en la próxima edición del Zinemaldia con una jornada de trabajo en la que "reflexionar, debatir e intentar llegar a acuerdos sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de género". Así lo anunció este lunes el propio Zinemaldia, después de la polémica que surgió debido a la concesión del Premio Donostia al actor estadounidense Johnny Depp, en la que el director del festival, José Luis Rebordinos, y el propio alcalde de la ciudad, Eneko Goia, se mostraron en contra del "linchamiento" que estaba recibiendo el actor.

Tras la oleada de críticas de varias asociaciones de cineastas por el Premio Donostia de esta sexagésima novena edición, a las que se unió también (H)emen, el Zinemaldia ha querido "ampliar y profundizar en el debate" invitando a participar en él a los colectivos que se han mostrado críticos con el galardón, responsables de otros festivales de cine y agentes sociales y de la industria cinematográfica. En el comunicado con el que han dado a conocer la jornada de trabajo menciona como ejemplo de este último el Grupo de Trabajo Interterritorial de Igualdad en el Audiovisual 50/50 para 2025 (GTI), grupo conformado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), la Asociación de Mujeres de Medios Audiovisuales de Murcia (AMMA), DONA I CINEMA (Associació de dones del País Valencià), DONES VISUALS (Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya), la Asociación de Mujeres de la Industria de la Animación (MIA) y (H)emen.

Esta jornada estará enmarcada en el área de Pensamiento y Debate, un área "transversal" creada el año pasado que busca identificar "temas, formatos y personas" para "liderar el debate y desarrollar respuestas innovadoras en torno a los principales retos e inquietudes que afronta la cultura cinematográfica contemporánea y el circuito internacional de festivales". En el debate, el Zinemaldia persigue abarcar ámbitos como "la inclusión de las profesionales en la industria del cine y, en particular, en los festivales de cine, tanto de sus películas en las diferentes secciones como en los foros de debate; los códigos éticos de los festivales, en particular ante las acusaciones de delitos contra las mujeres; y el reconocimiento e igualdad de las diversas identidades sexuales y de género" con el objetivo no solo de "construir un debate" sino también de poder llegar a acuerdos y compromisos en torno a la inclusión y los códigos éticos. Además, esta no es la única jornada de reflexión organizada para esta edición, pues ya se presentó otro encuentro para tratar la eliminación de la distinción de género en los premios de interpretación, cuyo anuncio creo gran controversia.

"Se estaba produciendo una división entre personas y colectivos que, en mi opinión, tenemos objetivos comunes. Esta jornada pretende que debatamos con tiempo y calma, que intentemos llegar a compromisos y fijar un calendario para medir sus efectos”, explica Rebordinos, quien justificó el galardón de Depp porque "la función de un festival de cine no es juzgar las conductas de los miembros de la industria cinematográfica", además de defender su presunción de inocencia. Asimismo, Lara Izagirre, presidenta de (H)emen, hace referencia a la necesidad de hacer un camino hacia un festival seguro para las mujeres: "Las mujeres vivimos los efectos más duros de las crisis actuales, como ya nos advertía Simone de Beauvoir. El momento es crítico para nosotras y desde (H)emen creemos que es necesario debatir y reflexionar. Agradecemos la posibilidad de compartir nuestra forma de ver el mundo y nuestras reflexiones sobre las últimas decisiones que se han tomado desde el Festival. Pero, sobre todo, queremos ser parte de las decisiones que están por tomar. Creemos firmemente en que el pensamiento y el debate feminista pueden aportar nuevos horizontes y lugares de consenso para crear un Festival más igualitario y diverso. Un lugar seguro para las mujeres del cine, un lugar que represente mejor a la sociedad".

El debate organizado junto con (H)emen será el precursor, según ha informado el Zinemaldia, de una mesa de trabajo por la igualdad "efectiva de carácter permanente". En ella, se celebrarán reuniones trimestrales en los que se comprenderán los temas tratados en las jornadas de reflexión del Zinemaldia y se progresará "gradual y conjuntamente".