El alcalde de Donostia y el director del Festival de Cine lamentan el "linchamiento" a Johnny Depp, que denuncia un boicot de Hollywood

"¿Crees que cuando damos un premio a los grandes actores de Hollywood sabemos algo de su vida personal? Para nada. ¿Cuando les damos un premio estamos diciendo que son maravillosas personas? ¿Por qué? ¿Porque no ha trascendido a la prensa no sé qué? Muchos tienen problemas, juicios... No damos un premio porque sean más o menos bondadosos, soy incapaz de juzgar eso". José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, ha vuelto a defender la concesión del Premio Donostia al actor estadounidense Johnny Depp después del comunicado que firmó el pasado viernes en el que se justificaba ante la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. El alcalde de la ciudad que acoge el Zinemaldia, Eneko Goia, se ha sumado a Rebordinos y ha admitido que "respeta" la decisión por ser un galardón que premia la trayectoria profesional y no la vida personal de los actores y las actrices.

Rebordinos, en una entrevista concedida al diario 'Noticias de Gipuzkoa', ha tachado de "tramposo" que un premio que busca honrar el recorrido profesional de actores y actrices por su aportación al mundo del cine "quizá trascienda" y haya que tener en cuenta otras cuestiones de su vida. Para razonar su postura, Rebordinos ha sido tajante en que no saben qué hay detrás de la mayoría de profesionales del sector, por lo que se siente "incapaz de juzgar eso". "Cuanto más investigamos el tema de Johnny Depp más complejo es y, precisamente, no por cuestiones que tienen que ver con el maltrato. Hay intereses económicos, cosas que se mezclan...", ha mencionado, defendiendo así la función de la Justicia: "Nunca vamos a tener todos los datos. Por eso existe la Justicia y por eso somos una sociedad con separación de poderes".

Además, el director del Zinemaldia ha aludido a la presunción de inocencia del actor, como ya lo hizo en 'Hablemos de ética', el comunicado que emitió el viernes con el que dio respuesta a las críticas de varias asociaciones de mujeres cineastas, que tildaban de "error ético" la concesión del galardón. En concreto, Rebordinos ha señalado que "no hay nada más peligroso que el linchamiento social: puedes arruinar la vida a alguien aunque no sea culpable de nada". A esas declaraciones se ha sumado el alcalde de Donostia, entrevistado este lunes en Onda Vasca. "Empezamos a poner en circulación algunas cosas o hacemos juicios públicos sin mucho rigor, conocimiento, y acabamos en un linchamiento", ha afirmado y ha recordado que, aunque está bien crear este tipo de debates, es necesario ser "riguroso" con la información que se difunde.

EH Bildu Donostia mostró su oposición a otorgar el Premio Donostia a Johnny Depp y solicitó al consejo de administración del Zinemaldia, formado por el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno vasco y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que revocara la concesión del premio por "normalizar la violencia machista" y porque "hay muchas personas del mundo del cine que se merecen el Premio Donostia, tanto a nivel internacional como en Euskal Herria". Ante esto, Rebordinos ha sido claro: "Si ellos decidieran que no se le puede dar el premio, yo tendría que aceptarlo, pero tendría que marcharme. Me iría con toda tranquilidad y agradeciéndoles estos años tan estupendos en los que he podido trabajar con ellos". No obstante, Goia ha abogado por preservar la independencia del Zinemaldia para tomar estas decisiones. "Lo que siempre he defendido es la independencia del propio Zinemaldia para poder tomar determinadas decisiones, como, por ejemplo, elegir o no elegir películas, que hemos tenido polémicas por esas cuestiones, y yo siempre he defendido que nosotros, desde la política, no debíamos intervenir en esos debates. En este caso con el Premio Donostia también respeto la decisión", ha destacado.

Johnny Depp también se ha hecho eco de la oleada de críticas que ha desatado su Premio Donostia. El actor "agradece" al Zinemaldia la labor que está haciendo por "defender el premio" y "contar lo que sus propios abogados" comunican al festival, como indica Rebordinos. A su vez, Depp ha denunciado en una entrevista en el diario británico 'The Sunday Times' estar sufriendo un boicot por parte de Hollywood. En concreto, la productora Metro Goldwyn Mayer está, según Depp, poniendo trabas para estrenar su última película, 'El fotógrafo de Minamata', distribuida ya en Europa, pero sin fecha de estreno en las salas de Estados Unidos. Asimismo, Disney ha decidido prescindir de Depp, que interpretó a Jack Sparrow en las cinco entregas de Piratas del Caribe, y Warner Bros, distribuidora de la saga Animales Fantásticos, también le ha buscado sustituto para la tercera película.