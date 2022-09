Luis Tosar: “Estamos en un momento de transformación total de lo que significa ser hombre”

Mientras Venecia se paralizaba por el supuesto escupitajo de Harry Styles a su compañero Chris Pine, el equipo de la única española en Venecia la liaba por los canales de la ciudad italiana. El cotilleo pronto ha corrido como la pólvora entre la prensa, y la primera pregunta para el equipo de En los márgenes era casi obligada: ¿se cayó Luis Tosar al agua veneciana? Juan Diego Botto, Penélope Cruz y Luis Tosar no han podido evitar las risas y han contado la anécdota. “No quiero quitarle el protagonismo a la verdadera protagonista que es Luisa Mayol —actriz y pareja de Luis Tosar—, que es la que se cayó al canal. Luego yo hice un intento burdo de caer y solamente pude meter una pierna y el culo, pero nada más”, dijo el actor provocando carcajadas entre los presentes.

La película de Juan Diego Botto sobre desahucios que nació gracias a un deseo de Penélope Cruz

Saber más

Se les notaba felices, pletóricos. Han sido seis años para levantar este duro drama sobre los desahucios y ahora lo presentan en uno de los festivales más importantes del mundo. Compiten en la sección Orizzonti de Venecia antes de viajar a San Sebastián y estrenar en salas de cine el próximo 7 de octubre. Botto ha debutado con una película que pone en el centro el drama de las personas desahuciadas con un guion que bebe de cientos de historias reales y que ha escrito junto a la periodista de elDiario.es Olga Rodríguez. El director, que sigue inmerso en la gira española de su obra de teatro Una noche sin luna, ha continuado con la broma del canal y ha dicho que es que corren el mito de que Fellini se cayó y ganó premio y que “han querido imitarlo, porque si pillas canal, pillas premios”.

Botto ha explicado el proceso de creación de este guion que les llevó a conocer muchas historias reales. Historias duras que han plasmado en un filme honesto y lleno de alma sobre esas personas, casi todas mujeres, que nunca se rinden ante un sistema que las echa de sus propias casas sin darles una alternativa. Para ello ayudó el contar con “dos de los mejores actores no de nuestro país sino del mundo”. Una película que nació de una petición de Penélope Cruz, que quería trabajar con su amigo Botto, al que conoce desde que se encontraron en la escuela de Cristina Rota cuando, cómo recordaban hoy, y la mismísima Rota les echó del escenario en medio de una escena de Romeo y Julieta.

Tosar sintió la necesidad de estar en el proyecto en cuanto leyó el guion. “Me pareció maravilloso. Creo que es una película totalmente pegada a la realidad. A mí me impactó enormemente. Me interesó poder encarnar a un tipo que es genuinamente bueno, que no fuera maniqueo, y no está muy de moda que esto ocurra. Además yo, que he hecho un montón de malos en el cine. Porque hay gente que es así y Juan me brindó la oportunidad de conocerlos. Hay personas que hacen esto todos los días y se dedican en cuerpo y alma a intentar que la vida de los otros sea un pelín mejor. Un pelín, porque es lo único que pueden hacer. Ellos consiguen arañar un día más a un fondo buitre o a un fondo de inversión o a un banco para que les deje a alguna familia estar 24 horas más en su casa. Pero para ellos ya es un triunfo, y esos pequeños triunfos los van sumando”, cuenta.

Su personaje, Rafa, es un abogado que dedica todo su tiempo al activismo, hasta el punto de dejar de lado su propia relación sentimental y su día a día, lo cual es otro de los temas centrales de En los márgenes. “Es una lucha, y como ocurre con este personaje, que está inspirado en la pura realidad, esto hace que sacrifiques tu vida personal y tu vida afectiva totalmente. Todo igual por un sueldo de mil pavos”, añade.

'En los márgenes' es una película pegada a la realidad. Me impactó enormemente. Me interesó poder encarnar a un tipo que es genuinamente bueno. Hay personas que se dedican en cuerpo y alma a intentar que la vida de los otros sea un pelín mejor Luis Tosar — Actor

Las mujeres son las heroínas de En los márgenes. Mujeres resilientes, que nunca dejan de luchar, que se unen, que se asocian y pelean por las demás. Era una de las intenciones de la película, porque en el proceso de documentación se dieron cuenta de que, en la mayoría de los casos, cuando el hombre pierde el trabajo, se hunde. Siente que ha fallado en su responsabilidad como hombre, no es lo que la sociedad le ha dicho que debe ser. Es en ese momento cuando las mujeres se empoderan mientras que muchos hombres, educados en el patriarcado, “se sienten vulnerables, frágiles y avergonzados”. “Los tres hombres que aparecen en esta película son tres buenas personas incapaces de resolver lo afectivo de una forma eficaz. La película no es una crítica a la totalidad, no es una enmienda a la totalidad de la masculinidad”, zanja.

Una mirada a la masculinidad que también fue algo que interesó a Luis Tosar: “Es algo que nosotros observamos y que creemos que merece la pena contar y que yo creo que es parte de nuestro tiempo, que es que este es un momento de transformación total para lo que significa ser hombre y de cómo tienes que caminar. Algunos ya están naciendo en ese entorno, pero muchos hemos sido educados y vivimos de otra manera y en un constante esfuerzo de transformación para ver cómo transformar esa masculinidad del siglo XX en la del siglo XXI, que no tiene absolutamente nada que ver”.

La película termina con unos créditos que dejan claro que los desahucios siguen ocurriendo, aunque los medios los hayan desplazado del foco informativo: “Ocurre algo en los ciclos informativos, que es que lo que sucede todos los días deja de ser noticia, y es algo que vimos con los desahucios, o ahora con la guerra en Ucrania. Eran titulares hace tres semanas y poco a poco esos titulares van cayendo de la primera página a las páginas interiores de los diarios”, señala Juan Diego Botto. “Olga Rodríguez es la coguionista de esta historia y mi compañera, y siempre dice que lo que sucede todos los días es lo que define nuestra realidad, y sin embargo deja de ser noticiable precisamente porque sucede todos los días. El hecho de que nos hayamos acostumbrado a que esto siga pasando ha dejado de traerlo a las portadas, pero sigue pasando. Hay decenas de miles de familias que están lidiando con esto todos los días, con una situación de profunda crisis económica o están a punto de perder su vivienda y eso es algo que sigue pasando”, añade. Su película devuelve a la primera página esas historias que nunca debieron ocurrir, pero que siguen pasando cada día en un sistema que mira para otro lado.