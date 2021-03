La VIII ceremonia de entrega de los Premios Feroz que se celebró este martes en el Teatro Coliseum de Madrid, ha coronado a la película Las niñas como la gran favorita de la prensa al sumar tres galardones: mejor película dramática, mejor dirección y guion (ambos de Pilar Palomero).

Un colegio de monjas, Raffaella Carrá y la contradicción de los noventa: "El mensaje que nos daban estaba pasado de moda"

El resto del palmarés cinematográfico ha resultado ser mucho más variado de lo que suele ocurrir en este tipo de premios. La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, se llevó el premio a Mejor comedia, la película El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, se hizo con el premio a Mejor documental y el Premio Especial fue a parar a My Mexican Bretzel, de Nuria Giménez Lorang.

Los premios de interpretación en las categorías de cine recayeron en Patricia López Arnaiz por Ane y Mario Casas por No matarás, también a Verónica Echegui por Explota explota y Juan Diego Botto por Los europeos en las categorías de reparto.

El Feroz a la mejor música fue para Baby, compuesta por Koldo Uriarte y Bingen Mendizábal; mientras que el galardón al mejor tráiler se lo llevaron Javier Fesser y Rafa Martínez por Historias lamentables. El Premio Feroz FlixOlé al mejor cartel fue para el ilustrador Jordi Labanda por Rifkin’s Festival.

Victoria Abril pide disculpas

La gala de estos premios organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), se celebró cumpliendo con todas las limitaciones sanitarias impuestas por la pandemia, pero venía ensombrecida por las desafortunadas declaraciones de Victorial Abril, Premio Feroz de Honor este año, que la semana pasada en una rueda de prensa puso en duda la efectividad de la vacuna para combatir la pandemia.

La actriz pidió disculpas en su discurso al recoger el Feroz de Honor. "Pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención, para mí todas las vidas cuentan. ¡Creedme por favor!". Y añadió que agradecía a los Feroz su labor: "Os doy las gracias porque, aunque sé que no pensamos lo mismo sobre algunas cosas, sé que sentimos el mismo amor por el cine".

En su discurso, la presidenta de la AICE María Guerra, subrayó la necesidad de dejar claro que la cultura es segura: "Nuestra intención al celebrar esta gala presencial es transmitir el mensaje alto y claro de que la cultura es segura". Los organizadores insistieron en todo momento en que durante la gala y la alfombra roja se habían aplicado estrictamente medidas anticovid como la reducción del aforo del teatro a un 30% de su capacidad, las butacas de separación, el control de temperatura al acceder al recinto y la distancia de seguridad de al menos metro y medio en la alfombra roja.

La gala estuvo presentada por Pilar Castro, con un guion escrito por Isabel Calderón y Lucía Lijtmaer, marcado por el feminismo y la celebración de la diversidad. Además, Asaari Bibang, Esty Quesada (@soyunapringada) y Samantha Hudson realizaron en el escenario sendos monólogos escritos por ellas mismas.

La celebración de los Feroz contó también con una amplia representación institucional, encabezada por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y en la que destacaron también la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; la delegada de la Artes del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy; la directora general del ICAA, Beatriz Navas; el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera; y la concejal de Cultura de esta misma localidad, Rosario Tamayo.

De hecho, los Feroz tenían previsto celebrarse inicialmente en Alcobendas, dentro de la estrategia de la ciudad para posicionarse como lugar de rodajes e inversiones de la industria audiovisual, pero las tasas de incidencia de la covid-19 en el municipio obligaron a un cambio de emplazamiento. Finalmente se celebraron en el Teatro Coliseum de Madrid, uno de los más emblemáticos de la capital, ubicado en la Gran Vía.

La AICE es un grupo plural de más de 230 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país. Desde 2014 entregan los Premios Feroz para destacar lo mejor de la producción audiovisual española del año.