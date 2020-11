Empezó a escribir sobre cine a los 19. Ahora tiene 42, pero no pasa ni un solo día en el que no piense en sus miedos. Algunos los ha heredado y otros son consecuencia de ser una mujer nacida a finales de los setenta. Creció entre advertencias de "no vuelvas a casa sola de noche" y negativas de ir a clase cuando tenía la regla por "si le daba una bajada de tensión", pero también entre VHS de La profecía (1976), La semilla del diablo (1976) y Carrie (1976).

