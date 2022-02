Javier Bardem pierde frente a Will Smith en los premios del Sindicato de Actores

No hubo suerte en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés). Javier Bardem no pudo dar la sorpresa y perdió contra el favorito, Will Smith, el galardón al Mejor actor del año. El español optaba por su papel de Desi Arnaz en Being the Ricardos, mientras que Smith parece que cimienta su primer Oscar gracias a su personaje de padre de Venus y Serena Williams en El método Williams. Venció a los otros tres nominados, a los que también verá las caras en los Oscar: Benedict Cumberbatch, Denzel Washington y Andrew Garfield.

Era la única candidatura española en estos premios que entregan los actores y que encumbraron a CODA, el remake hollywoodiense de La familia Bélier con el galardón al Mejor reparto, el más importante ya que en los SAG no existe la categoría de Mejor película. CODA dio la sorpresa al vencer a la favorita, Belfast. Esto pone más emoción de cara a los Oscar, donde no hay una clara candidata a llevarse el máximo premio. El gremio de actores ha querido reconocer a esta producción que cuenta con un reparto de intérpretes sordos en su mayoría y que adquirió Apple el año pasado por 25 millones de dólares.

El filme cuenta la historia de una hija de padres sordos aficionada a la música, competía este domingo por conseguir el mencionado galardón con las películas Belfast (Focus Features), No mires arriba (Netflix), La casa Gucci (MGM/United Artists Releasing) y El método Williams (Warner Bros). El elenco de CODA se mostró "agradecido" por poder dar visibilidad al colectivo de personas sordas y recibió el premio transmitiendo en lenguaje de signos un "te quiero" que replicó el resto de asistentes a la ceremonia. CODA también aspira a ganar el premio a mejor película en esta edición de los Óscar y ya consiguió el reconocimiento del prestigioso festival de cine independiente Sundance en 2021, cuando se hizo con el galardón del jurado y el del público.

Estos premios, que suelen funcionar como termómetro de lo que acontecerá en los Óscar, también laurearon a Jessica Chastain por su papel en The Eyes of Tammy Faye. Chastain se refirió a la cinta que le ha valido este premio como una producción que ha marcado su trayectoria como actriz a la vez que alabó a su equipo por "trabajar con tanta libertad". En las categorías secundarias, fueron galardonados Troy Kotsur por su papel en el filme de la noche: CODA; y Ariana DeBose que puso el acento latino a la ceremonia con su premio por West Side Story. Así, los premios del Sindicato de Actores volvían en un formato más extenso, de manera presencial tras los peores momentos de la pandemia, y con reiteradas peticiones del cese de la guerra de Ucrania.

Los SAG Awards reflejan las apuestas cinematográficas del curso para los aproximadamente 120.000 miembros que componen el sindicato más importante de la industria audiovisual. Durante este evento también se premia a los trabajos más destacados de la pequeña pantalla, que en esta ocasión recayeron en Sucession, como mejor serie dramática; y en Ted Lasso, en el apartado de mejor serie de comedia. De la producción de Apple TV Plus Ted Lasso también salió el mejor actor en serie de comedia: Jason Sudeikis.

Por su parte, el reconocimiento a mejor actor en una serie dramática fue para Lee Jung-Jae por El juego del calamar, que este año batió récords como la producción más exitosa creada originalmente por la plataforma Netflix. Un premio que, en su versión femenina, también consiguió su compañera de reparto Jung Ho-yeon (El juego del calamar). Finalmente, Kate Winslet ganó como mejor actriz en serie limitada (miniserie) con su interpretación en Mare of Easttown; y Michael Keaton hizo lo propio con su papel en Dopesick.