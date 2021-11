Iceta sobre Dama de Elche: no me quiero comprometer a movimientos concretos

Toledo, 22 nov (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dicho hoy que los museos nacionales deben hacer un esfuerzo para "acercar" su obra a todos los españoles, aunque respecto a la Dama de Elche ha admitido que "no somos muy partidarios de poner en riesgo algunas piezas", por lo que ha sentenciado: "no me quiero comprometer a movimientos concretos".

El ministro ha presidido este lunes junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el toledano Museo de Santa Cruz la primera reunión de la mesa de la Moda de Autor, y en declaraciones a los periodistas ha reconocido que desconoce la razón por la cual se ha abierto una polémica sobre las colecciones de los museos estatales.

"Yo tengo una especial obligación como ministro de Cultura, que es potenciar nuestros museos y la integridad de esas colecciones. Y, como a veces las palabras se las lleva el viento, yo invito a todo el mundo a leer los Presupuestos Generales del Estado para comprobar que no hay ninguna partida en que se debilite el papel de los museos nacionales o se ponga en riesgo la integridad de sus colecciones", ha afirmado.

Iceta ha aplaudido el "esfuerzo" que algunos museos están haciendo para que sus colecciones "puedan, de alguna manera, visitar otras comunidades autónomas" y, en este sentido, ha dicho que los museos pertenecen a todos los españoles y ha defendido que tanto los museos como las compañías nacionales escénicas deben hacer un esfuerzo de acercamiento, lo cual "no implica en ningún caso romper la unidad de las colecciones", ha apuntado.

Es más, el ministro de Cultura ha subrayado que los museos no deben perder su "capacidad" de explicar de forma global ya sea un periodo temporal, un tipo de arte o una expresión artística.

A preguntas sobre la Dama de Elche -ya que el Ayuntamiento ilicitano espera conseguir la cesión temporal del busto íbero para su exposición en la ciudad coincidiendo con el 125 aniversario del hallazgo de esta pieza en 2022-, el ministro ha respondido: "no somos muy partidarios de poner en riesgo algunas piezas. Hay piezas que son, para los museos, muy singulares o por su historia o por su relevancia, y luego hay problemas de tipo logístico y de seguros. Y, por tanto, yo no me quiero comprometer a movimientos concretos".

No obstante, ha vuelto a decir que los museos nacionales "son del conjunto de los españoles" y que es bueno que "todos los españoles sientan como propio un patrimonio que es suyo, aunque en un momento determinado esté situado en una institución del Estado, sea en Madrid o en otra ciudad".

Ha concretado que debe haber cooperación "pero no cerrándolo o circunscribiéndolo a una u otra pieza" y ha afirmado que una "visión más global, más entera, más rica, más inclusiva de España nos convertirá a todos en defensores absolutos del patrimonio esté donde esté".

También ha dicho que los museos no son una obra cerrada sino que se tienen que enriquecer, y ha puesto como ejemplo la adquisición por parte del Ministerio de Cultura y Deporte por 1,5 millones de euros de la "Crucifixión" de El Greco, una pintura datada entre 1575 y 1577.

Miquel Iceta ha dicho que este cuadro explica una etapa en la evolución del Greco y que con él la colección queda "más redondeada" y ha afirmado que se ha adquirido "a un precio razonable".

"Los museos no están ahí para quedarse como están, sino para enriquecer y engrandecer sus colecciones, no para dividirlas ni romperlas", ha asegurado el ministro.