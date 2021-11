Cultura aclara que no tiene "ningún plan" para la devolución de obras patrimoniales

Tras la dimisión de la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco, por su rechazo al traslado de importantes obras de patrimonio histórico conservadas en el Museo Nacional de Arqueología, el Ministerio de Cultura ha aclarado esta mañana que "no contempla ningún plan para el traslado o devolución de las obras patrimoniales que se encuentran en los museos nacionales".

Dimite la directora general de Bellas Artes de Iceta, Dolores Jiménez-Blanco

Como pudo saber elDiario.es, las obras cuyo traslado temporal —aunque las comunidades autónomas piden que sea definitivo— están sobre la mesa del ministerio son la Dama de Elche, la Lex Flavia Malacitana (cinco placas de bronce de época romana) o los toros de Costix (bronces talayóticos). Cultura no especifica sen su comunicado si esas obras van a ser objeto de traslado o préstamo a otros museos arqueológicos fuera de Madrid aunque incide en que "no hay decisión, ni intención, ni partida presupuestaria, ni plan de futuro que disminuya el papel de los museos nacionales ni afecte a la integridad de sus colecciones". No obstante, el Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE), al que se traladaría la importante pieza íbera, ha recibido una partida de algo más de 400.000 euros de su Ayuntamiento para reformar las salas donde iría situada la obra.

Sobre la mesa de Jiménez-Blanco hay un informe que desaconseja el traslado, por lo que su dimisión y el debate sobre qué hacer con las reclamaciones de las autonomías sobre las obras halladas en sus territorios, ha provocado una tormenta política. El ministerio considera "legítimas" estas peticiones, pero antepone "el deber institucional de protección y conservación": "el Ministerio nunca adoptará una medida en contra de sus propios informes técnicos", añaden fuentes de este ministerio.

En ese sentido, el ministerio que dirige Miquel Iceta ha denegado, tras un informe técnico desfavorable, el préstamo de la Dama Oferente del Cerro de los Santos para la exposición que el Museo Arqueológico de Albacete (donde existe una copia de ella) ha organizado en conmemoración de los 150 años de las excavaciones.