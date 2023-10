Cómo leer a Jon Fosse, el Premio Nobel sin puntos y aparte

“Siempre escribe sobre cuestiones a las que los seres humanos no tenemos más remedio que enfrentarnos, ya sea la muerte, el amor, los celos o la espiritualidad. Y lo hace de una manera muy abstracta y concreta a la vez”. Así define la traductora Cristina Gómez Baggethun la obra de Jon Fosse, ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. La intérprete defiende que este es el motivo por el que sus títulos “llegan tan al corazón de los lectores”. “Todos nos podemos reconocer en lo que escribe”, señala.

También compara al escritor noruego con Federico García Lorca, autor que a su vez está entre los predilectos del recién homenajeado. Con él coincide en tener “un pie en lo moderno y otro en lo popular. Está a caballo entre ambas cosas y eso es lo que le hace grande. Busca una manera nueva de hablar, intenta escribir lo más sencillo que puede, y a la vez lo más bello y verdadero”.

“Le gusta Lorca porque tiene esa España de los gitanos y de la generación del 27. Ese punto de estar entre lo más vanguardista y lo más arcaico. Es una referencia cercana y que da una clave para entender su proyecto. Además de que el granadino era también dramaturgo, y tuvo esa parte de oralidad y ”musicalidad“. En el caso de Fosse, defiende que su característico estilo logra transmitir ”su preocupación por temas históricos, como que formamos parte de la humanidad“.

En la misma línea le describe a este medio Diego Moreno, editor de Nórdica, que el próximo lunes 9 de octubre pondrá a la venta junto a De Conatus su novela Mañana y tarde: “Fosse tiene la mayor habilidad de los nórdicos para contar el alma humana desde dentro. El amor, la muerte, la vida, la fe... Con un estilo muy personal, con un flujo muy bien armado que nos desvela cómo es la difícil conciencia interior de las personas”.

Traductora y editor consideran el libro que llegará pronto a las estanterías españolas como idóneo para adentrarse en el universo del galardonado autor. “Cuenta la vida desde el principio al final. Johannes es un niño que nace y muere. Toda una vida en 100 páginas. ¡Eso es algo tan difícil de hacer! Y contarlo con tanta filosofía, con una mística tan hermosa y poco usual que va a sorprender mucho a los lectores”, asegura.

Gómez Baggethun apuesta igualmente por este libro, además de Trilogía, como primeros pasos antes de adentrarse en la que está considerada como su obra magna, Septología, que está dividida en cuatro tomos. Fosse la escribió superados los 60 años, primero en una estancia en el castillo del poeta Paul Clade, en el sur de Francia, y luego durante dos semanas en un pueblo de Austria, desde las cuatro de la tarde a las 9 de la mañana todos los días. La edad a la que lo escribió es algo que la traductora ensalza porque hay quien considera que alcanzada determinada edad, pudiera pensar que “ya lo había hecho todo”. Y no. Sorprendió hasta el punto de que su tomo Un nuevo nombre (volumen VI-VII) fue finalista en 2022 del prestigioso premio británico Booker en 2022.

Por dónde empezar a leerle

La intérprete recomienda iniciarse con alguna de sus novelas más cortas, aunque reivindica: “Puedes empezar por donde quieras. No hace falta haber leído nada antes. Septología es más largo, pero es fácil de leer si te lo tomas como si lo fuera. Puede considerarse difícil porque no tiene ni un solo punto. Es todo fluido oral, flujo del pensamiento. Dicho así parece una cosa experimental y complicada porque no son novelas al uso, pero si te dejas llevar por ellas...”.

La intérprete defiende que estos volúmenes muestran su evolución. “Su estilo ya es muy refinado formalmente. Ya ha encontrado su manera de expresarse. La novela trata de muchas cosas, el arte, la espiritualidad, la belleza, la identidad, qué es el 'yo', cuáles son los referentes de los 'yoes' que nos persiguen, el amor, la vida, los seres humanos, el ciclo vital de un artista. Empieza con un parto y acaba en la muerte, que es algo habitual dentro de su trayectoria”.

Un autor en el que “zambullirse”

Moreno explica que la prosa de Fosse puede sorprender porque se articula en torno a párrafos muy largos, que a su vez “están cargados de una poética que arma un buen recorrido por el alma humana”. Gómez Baggethun ensalza la musicalidad que impregnan sus textos, que viene influenciada porque el escritor y dramaturgo fue músico de joven. La traductora considera que son muy rítmicos: “Puede escribir sin puntuación y que sean como piezas musicales en las que hay un tema que se va desarrollando de una manera”.

La intérprete suma el calificativo “experimental” a la musicalidad presente en sus últimas novelas, y cómo a través de esta consigue plasmar “otras ópticas” con las que cumplir su objetivo: “Acercarse a la verdad”. “La verdad es algo que está ahí, no accesible. Que no quiere decir que tengamos que dejar de luchar por ella. Cada intento que hacemos, estamos un poco más cerca”. Y del mismo modo con la belleza.

Gómez Baggethun describe con sumo respeto y admiración el talento del Premio Nobel: “Es muy difícil hablar de Fosse, resumir o dar titulares. Tienes que zambullirte en él, empezar a leerle. Poco a poco tus personajes te van tocando”. La traductora destaca que lo más característico de su estilo es su capacidad para estar con un pie en el modernismo y en lo popular, por cómo esto permite ser leído desde lugares y lectores diferentes.

Del mismo modo destaca su apuesta por abordar temáticas universales: “No tiene miedo a las grandes palabras, no tiene miedo a hablar de Dios ni otras cosas sobre las que sí había habido temor en el postmodernismo”. Un contexto paradójico que le convierte en un autor singular y valioso, además de prolífico.

De hecho, llevaba tiempo estando en las quinielas para hacerse con el prestigioso galardón. “Estábamos convencidos de que en algún momento se lo darían. Hay autores que sabes que no tienen escapatoria”, asegura su intérprete, que opina que se enmarca dentro de la literatura noruega, de la que es uno de sus máximos exponentes, por su tono poético y sensible; y en especial su valentía a la hora de “estar por encima de todas las modas”.

“Está preocupado por sus cosas, y sobre ellas escribe. Como lector reconoces que es una escritura muy honesta y sincera. Te llega muy directo al corazón y lo lees con la misma sinceridad”, concluye sobre un autor que ni mucho menos se ha limitado a escribir novela, también es valorado como gran referente del teatro. Y eso que, según explica Gómez Baggethun, ha sido “dramaturgo a su pesar”. Al parecer no le interesaba este género, pero la insistencia sobre que “tenía madera” para ello le llevó a acabar probando suerte y terminar siendo considerado como uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes del mundo. “Cuando se hartó, volvió a la novela”, indica.

También ha escrito ensayo, cuentos y literatura infantil, sobre todo dedicada a los más pequeños, entre la que figura un ejemplar sobre Immanuel Kant. “Y entre medias traduce cuando se fascina con algún autor”, aplaude Gómez Baggethun que ensalza la capacidad de Fosse para aprovechar con semejante rendimiento el tiempo. Cierto es que, para tenerlo, el Premio Nobel decidió dejar de conceder entrevistas y acudir a eventos. Solo así puede dedicarse íntegramente a lo que le gusta: escribir.