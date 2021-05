Mónica Naranjo: “En la música estamos todos dando un poco palos a ciegas”

Pamplona, 14 may (EFE).- La cantante Mónica Naranjo retoma este fin de semana en Pamplona su gira Puro Minage, un espectáculo que llega en un momento en el que la industria musical se encuentra ante su reválida y en el que los profesionales están “todos dando un poco palos a ciegas”, ha señalado a Efe la artista, eso sí, con la convicción de que “llegará el momento en que todo vuelva a brillar”.

P: Entiendo que lo ideal sería poder llenar pabellones, pero este aforo reducido realmente le va como anillo al dedo a esta propuesta más íntima que presenta con su gira Puro Minage...

R: La verdad es que cuando planteamos una propuesta así no pensamos en la pandemia, hace mucho que yo quería hacer una gira pequeña y con la excusa del 20 aniversario de Minage lo pudimos hacer, pero ha sido coincidencia.

P: Ha reeditado Puro Minage vinilo, un formato que muchos ya habían dado por muerto, ¿por qué cree que está volviendo?

R: Es un formato nostálgico que tiene mucho encanto. El sonido es muy envolvente, el ruido de la aguja es como que te habla, hace que vuelvas a hace 30 años cuando la música vivía un gran esplendor.

P: ¿Quizás han cambiado los motivos por los que alguien compra un disco?

R: No, al final el mundo de la música sigue rodando y nosotros tenemos que seguir adaptándonos, no nos queda otra. Hay personas que se sienten muy inquietas por cómo está cambiando todo, pero mi punto de vista es que todavía no ha llegado el momento del cambio de verdad. Ahora mismo estamos todos dando un poco palos a ciegas, no sabemos hacia dónde vamos, pero llegará el momento en que nos establezcamos y todo vuelva a brillar como antes.

P: ¿Qué hay detrás de la transgresión?

R: Yo creo que es sentir el momento. Los seres humanos conforme va pasando el tiempo vamos cambiando y nuestra forma de hacer las cosas también. Es esa pequeña metamorfosis que vamos estableciendo con el paso del tiempo y con ella también adaptamos muchísimo nuestro arte y nuestra creatividad. Es muy bueno hacer cambios, los artistas no nos podemos quedar haciendo siempre lo mismo porque si no poco a poco nos vamos muriendo.

P: ¿Profesionalmente siempre ha podido hacer lo que ha querido?

R: Yo sí. Está claro que te vas a encontrar siempre personas que van a impedir que hagas cambios pero no por mal hacer, simplemente porque tienen miedo de que te equivoques y te estrelles. Es muy importante escuchar y entender a la persona que quiere hacer esos cambios porque, si la voz del alma se lo dice, tiene que hacerlo.

P: Una de las canciones presentes en este disco es Sobreviviré, ¿ha llegado alguna vez a cansarse de ella o tener un sentimiento de que da sombra a sus otras canciones?

R: No, al contrario, me siento bendecida de tener una canción que apoya tanto a las personas que lo necesitan, es un grito a la desesperación y a la libertad. Fíjate que hasta yo me la pongo.

P: ¿Cuál cree que es la clave de su éxito y de que este siga creciendo con los años y abarcando cada vez más formatos?

R: No parar y seguir siendo fiel hacia lo que tú quieres hacer. Para mí esa es la clave porque ahí estoy imprimiendo mucha ilusión. Cuando estoy componiendo no pienso en que eso va a llegar un público o a otro, eso es un error, lo que realmente tienes que hacer es dejarte fluir y que la vida te vaya llevando.

P: ¿El virus le ha permitido parar y descansar?

R: Ya pararemos cuando estemos muertos. Ha habido un confinamiento, pero yo he podido seguir trabajando y me he puesto a componer, de hecho gracias a ese parón he podido adelantarlo todo y estar grabando ahora el disco del año que viene, que tengo bastante adelantado.

P: ¿Me puede adelantar algo de este nuevo disco?

R: No, solo puedo decir que es diferente pero bello.

Leticia de las Heras