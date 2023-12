La respuesta de Bad Gyal a Rauw Alejandro tras llamarla “tímida” por no querer perrear con él

“Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”. Con estas palabras se refirió Rauw Alejandro a la cantante española, que acudió como artista invitada al concierto que dio este sábado en la discoteca Coliseo de Puerto Rico. Minutos antes, durante la actuación, había intentado bailar muy pegado a la catalana, acercado su boca al cuello de su compañera por la espalda. Gesto con el que ella no se sintió cómoda y le apartó con el brazo.

“No, no, no. A mi que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, reaccionó Bad Gyal al escucharle mientras caminaba por el escenario, lejos de él. Pese a la negativa, el intérprete de Baby Hello insistió. “¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?”, le preguntó.

“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”, zanjó la autora de Zorra, que fue el dueto con el que cerró su intervención en el show tras cantar sus hits Chulo pt.2 y Fiebre. “Oye una bulla para todas las mujeres”, pidió entonces el puertorriqueño, cambiando de tema.

Bad Gyal: A mi que no me involucren



Rauw: ¿Involucren de que? Si yo ando soltero mami ¿y tu?



Bad Gyal tras ser llamada “tímida” por Rauw Alejandro por no perrear con él pic.twitter.com/GPAzrtrKBK — JEREMIAS (@sirrtotti) 17 de diciembre de 2023

El momento no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde miles de seguidores han mostrado su apoyo a Bad Gyal tras rechazar las insinuaciones de Rauw Alejandro. Aunque ella no fue la única con la que el cantante intentó bailar. Desde que se conociera su ruptura con Rosalía, el puertorriqueño ha incluido coreografías más 'sensuales' durante sus performances, que comparte incluso con varias fans que cada noche sube a compartir escena con él.

Y lo mismo con sus artistas invitadas. En la misma noche, Ivy Queen concluyó su intervención en el show sentada en una silla de plástico. El cantante se sentó encima de ella, dando la espalda al público, haciendo movimientos acercando su pelvis a la de la intérprete de Celebrando. Ella, sin margen de maniobra ni movimiento, apenas tocó con sus manos al cantante mientras le tenía a horcajadas. Segundos después, se despidieron, ya ambos de pie, con un abrazo.