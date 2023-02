Los Beatles por un día, la banda Ginebras cumplió su sueño de grabar en Abbey Road

Entre las muchísimas paradas obligatorias de toda visita a Londres, ser amante de la música lleva implícito, sin vía de escape, cruzar el 'paso de cebra de los Beatles' en Abbey Road. Una experiencia que, siendo fan de la mítica banda británica, adquiere una dimensión aún mayor. Y si además de seguidora, tienes tu propio grupo y la oportunidad de ir allí a grabar una canción; el resultado es una bomba de relojería de emociones a flor de piel, ilusión y celebración. Un hito que la banda Ginebras tuvo la oportunidad de comprobar en primera persona.

El grupo de pop con tintes de indie grabó allí Muchas gracias por venir, su nuevo single y último adelanto del que será su segundo disco. Magüi Berto (guitarra rítmica y voz principal), Sandra Sabater (guitarra solista y segundas voces), Raquel López (bajo) y Juls Acosta (batería) son las integrantes de esta formación que debutó en 2019 con Dame 10:36 minutos, sentando las bases del humor, buen rollo y baile que han convertido en su esencia.

Conscientes de lo que grabar en el mismo estudio que John Lennon y compañía iba a suponer para ellas, apostaron por inmortalizarlo en un documental. El resultado es una película dirigida por Víctor Mejías y Albert Perdices, cargada de la naturalidad, diversión, frescura y entusiasmo que destilan las integrantes del grupo.

En Abbey Road materializaron el tema, ya disponible en todas las plataformas, que reza en su letra: “Ayer lo vi tan claro, que ya se me hace raro el volver a preguntar / Me pierdo entre la gente, que me repite siempre, que ya me puedo despertar / Así tengo la suerte de recorrer con ellas toda la ciudad / Y en la última canción se me acelera el corazón y no me quiero despertar”. Alcanzado el estribillo clama: “Algo que me da el subidón, qué hago qué pretendo estar mejor / Casi nunca pasa así. Muchas gracias por venir”.

La recién publicada canción se desmarca de su estilo previo, principalmente por tratarse de una balada. No en vano, y como así hicieron saber en la presentación del tema y su respectivo documental este lunes; en el que será su segundo álbum han querido dar un paso más allá. Un trabajo que, según avanzaron, verá la luz antes de abril y en el que han repetido con el sello Vanana Records.

“Queríamos que se notase un avance de Ginebras y algo que no se hubiera visto en el primero. Porque de eso se trata, de ir mostrando algo nuevo de disco a disco”, explicó Sandra, guitarrista del grupo. La fiesta, eso sí, seguirá siendo el eje vertebrador.

Dentro de su próximo trabajo discográfico, Gracias por venir es doblemente especial por ser el primer tema compuesto únicamente por Magüi, guitarra y voz principal de la banda. “Hasta ahora le daba mucha vergüenza enseñarnos su música, y cuando lo hizo todas tuvimos la misma sensación. Era la canción perfecta para grabar en Abbey Road. Habla de nuestra vida, de nosotras, de la gira, de nosotras y de la gente que nos viene a ver”, comentó la bajista Raquel tras la proyección.

El genuino documental

“Quiero avisar y pedir perdón de antemano si veis que mis emociones estos días bailan un poquito. Voy a llorar, me voy agobiar, voy a estar mega feliz. Vamos a atravesar todas las fases”. Magüi advierte así a sus compañeras y amigas sobre el torrente de sentimientos que intuye que van a experimentar antes de subirse al avión rumbo a Inglaterra en el documental. Su sinceridad avanza uno de los puntos fuertes de la película: la humildad y la frescura con la que están afrontando su creciente popularidad.

Ginebras (@GinebrasBanda ) presentan su nuevo single, 'Muchas gracias por venir' con documental incluido sobre cómo grabaron el tema en Abbey Road. Lo cuenta @LGHigueras pic.twitter.com/qF6HY9NWoD — elDiario.es Cultura (@eldiarioCultura) 21 de febrero de 2023

En Londres trabajan en su tema, visitan la ciudad, se cuidan, celebran con chupitos y hablan directamente a la cámara para inmortalizar sus impresiones, con lágrimas incluidas. Una vez dentro del estudio, se muestran los entresijos de su proceso creativo, explicando igualmente la labor de las caras no visibles. Y alguna anécdota como que Sandra se llevó la toalla para ducharse allí, solo para comprobar “qué se sentía”.

“Yo entré y dije 'soy las Spice Girls'. Te lo juro”, aseguró en el coloquio sobre lo que implicó grabar en Abbey Road. Los Beatles han sido desde el inicio una clara influencia en su música. Algo que ya habían dejado claro dedicándoles hasta un tema, Campos de fresa para siempre.

Ilusión sin renuncia a los matices

La complicidad entre ellas es muy evidente. Según revelan en el vídeo, han sumado al equipo una coach con la que trabajar la comunicación dentro del grupo. Una apuesta que les ha ayudado a tener los pies en la tierra, expresarse y entenderse aún más en el camino. “Hemos atravesado épocas del grupo en las que a lo mejor no hemos estado tan conectadas y buscamos ayuda”, explica Magüi. La cantante indica: “Yo por ejemplo sentía cosas que me daba vergüenza compartir. Hemos aprendido a ser honestas y a comunicarnos entre nosotras desde el respeto y el amor”.

Ahí radica otra de las claves del documental: la franqueza con la que enseñan la trastienda de formar parte de Ginebras, sin ápice de idealización. La ilusión con la que viven su viaje es inspiradora, pero no da la espalda a revelar que siguen siendo seres humanos y que no es oro todo lo que reluce. “Lo que no se ve de una banda, Ginebras en este caso, es la convivencia”, comparte Sandra, “estamos 24 horas juntas, en las que hay muchos nervios, tus emociones rozan picos todo”. “Claro que hay momentos malos. Las cuatro somos personas bastante sensibles. También nos enfadamos, lloramos, nos agobiamos”, apunta en la misma línea Raquel.

Tras el lanzamiento del nuevo disco volverán a salir de gira, que tendrá como colofón el WiZink Center de Madrid el próximo 12 de octubre. Cita que recordaron durante el evento, y para la que propusieron cambiar el título de Día de la Hispanidad por el de 'la Ginebridad'. “Si queréis del desfile podéis venir a nuestro concierto con una bandera republicana”, invitó Juls, batería de la banda, con humor. La banda regresará entonces al escenario al que subieron por primera vez el pasado 18 de diciembre, como teloneras de Rigoberta Bandini.

Por el momento se desconocen el título y la fecha exacta del lanzamiento del nuevo álbum. Lo que sí se sabe es que contará con 11 temas que tratarán de seguir la estela de La típica canción, Cosas moradas y Filtro Valencia.