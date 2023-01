Dijo 'Quédate' y ahora 'Donde quiero estar': Quevedo ha vuelto

Ya se conocían cuatro de ellas pero este viernes Quevedo ha completado el disco con 12 más, que no son pocas. Se titular Donde quiero estar y ha venido precedido por cierta polémica con la canción Punto G (lanzada en noviembre), por la que la cantante Trap Brytiago, con una canción titulada igual de 2016, le había acusado de plagio. Quevedo admitió que admiraba ese tema y le hacía un homenaje de 15 segundos, reproduciendo su letra. En el disco, Quevedo ha cambiado la letra tomada de la canción de Trap Brytiago por una diferente.

En la canciones nuevas, aparecen colaboraciones del tinerfeño Cruz Cafuné (Intro - Speech Cruzzi), Omar Montes (Dame) y JC Reyes (Muñeca). En YouTube ha acompañado todas las canciones de videos.

Al músico canario le ha cambiado la vida la sesión con Bizarrap que publicó este verano y su canción -la sesión 52 del productor argentino pero apodada Quédate- va camino de los mil millones de reproducciones en Spotify. Este disco aprovecha esta explosión global para pretender mostrar que más que un one hit wonder.

Además, ha anunciado una gira de presentación en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria (11 de marzo), WiZink Center Palacio de Deportes de Madrid (5 de mayo) y dos fechas en el Palau Sant Jordi de Barcelona (12 y 13 de mayo), las cuatro únicas fechas confirmadas. Las entradas ya está agotadas y se están comprando en reventa alrededor de 150 euros.

El artista, que no quiere dar entrevistas a la prensa, que dosifica los conciertos y que teme el estrés, sigue viviendo en Canarias. La canción Donde quiero estar, que cierra el disco, habla de su vida ahora: “Crecimos donde el mar está a la altura de las nubes, donde tus hermanos te traicionan cuando subes, ahora los leales solo me ven por YouTube. Estoy labrándome el futuro que nunca tuve. Sorprende ver el sold out al anunciar cada show pero tengo más depresión al terminar cada show”. “Estoy donde quería estar, no donde quiero estar”, añade.