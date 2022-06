Guardiola y Mourinho se besan delante de Dua Lipa en la segunda vuelta del Primavera Sound

El festival Primavera Sound ha sustituido este jueves la gran lona en la que aparecían besándose la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por otra muy similar en la que lo hacen los exentrenadores del Barça Pep Guardiola y del Real Madrid José Mourinho, ahondando en señalar los planes de expansión del festival barcelonés hacia Madrid.

La polémica por la celebración del Primavera Sound en las dos ciudades españolas, aunque ya se realiza en otros enclaves internacionales, y la tensa relación entre organización y consistorio barcelonés se reactivó en el primer fin de semana cuando el codirector del festival Gabi Ruiz cargó contra el Ayuntamiento, amenazando, una vez más, con abandonar definitivamente la capital catalana.

En la segunda vuelta del evento ha reinado Dua Lipa, Gorillaz e Interpol. Este último grupo es un clásico del festival, que han sido recibido por un público entusiasta. El grupo norteamericano de post punk empezó fuerte con dos de sus clásicos más representativos, Untitled y Evil. Las miles del voces del público se escucharon fuertes al corear las primeras palabras de Evil: Rosemary, heaven restores you in life“ , uno de sus temás más conocidos.

Además de Interpol, otros reclamos del cartel del segundo fin de semana son Dua Lipa, Gorillaz, Tyler, The Creator y Bad Gyal, pero todos han actuado recientemente en Barcelona: Gorillaz, Tyler, The Creator y Bad Gyal en el primer fin de semana del Primavera en el Fòrum, Interpol en la sala Apolo dentro del Primavera en la Ciudad y Dua Lipa en el Palau Sant Jordi el pasado 1 de junio. Aunque lo cierto es que están las 80.000 localidades vendidas.

Una de las causas de la masificación es que, aunque el recinto tiene 160.000 metros cuadrados y capacidad suficiente para acoger a las miles de personas previstas, la mayor parte del público se congrega en los escenarios de la zona de Barcelona y son muy pocos los que van hasta los de Sant Adrià porque hay que caminar quince minutos a buen paso para llegar. Esta circunstancia provoca que el área de los grandes escenarios se convierta en un espacio incómodo, donde resulta muy difícil ver el escenario y gran parte del público se ve obligado a seguir los conciertos por la pantalla situada tras la mesa de sonido y las barras, informa EFE.

La organización del festival ha tomado medidas efectivas, como dirigir con más profesionalidad las riadas de personas, distribuir mejor al personal y eliminar algunas zonas de venta de comida y bebida que obstaculizaban el paso. Sorprendentemente han continuado las colas en las fuentes de agua, a pesar de que el festival ha repartido botellas gratuitas, probablemente por falta de carteles que lo anunciaran. Con mayor fluidez que el jueves pasado, las miles de personas que han asistido a los conciertos del jueves se han movido antes y después por los otros 13 escenarios. Algunos asistentes al concierto de Interpol han lamentado que su actuación se haya superpuesto con Ride, un grupo clásico del shoegaze de los 90 y que comparte audiencia con Interpol. De igual manera, en el primer fin de semana coincidieron en horario dos grupos dirigidos al mismo público: Nick Cave y Bauhaus.

Sábado con novedades

La jornada de este viernes tiene dos principales reclamos, The Strokes y Lorde, que no han actuado todavía en Barcelona. The Strokes tenía que haberlo hecho el fin de semana pasado en el Fòrum, pero anuló el concierto porque uno de los miembros de la banda contrajo la COVID. Para compensar al público, el festival ha ofrecido a las personas que tenían entradas para ese día que la canjeen por una para el viernes, por lo que la afluencia puede ser muy alta.

Otra de las decisiones de la organización del festival para este fin de semana también ha sido polémica. El anuncio aclarando que las reservas para acceder al Brunch-on-the-beach del próximo domingo están agotadas, ha levantado críticas entre el público, que se ha quejado en redes sociales de verse privado de unos conciertos incluidos en el abono del festival. Brunch-on-the-beach es un evento diurno en el Parc del Fòrum con el que el festival pretende despedir la edición de este año y en el que está previsto que actúen Nina Kraviz, Nicola Cruz dj set, Monolink, Amelie Lens y Anika Kunst, entre otros.

Algunos asistentes han reconocido que habían recibido un correo electrónico de la organización informándoles, pero poco antes de que se agotaran, por lo que les ha resultado imposible hacerlo. Otros incluso han asegurado que el correo les ha llegado cuando las entradas ya estaban agotadas y han denunciado que el festival ha dado preferencia a los espectadores con entradas VIP y ha despreciado al resto, según ha recogido la agencia.

Un grupo de afectados ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la que denuncian que el abono para el segundo fin de semana del Primavera Sound incluye el Primavera en la Ciudad -conciertos entre semana en las salas de Barcelona- y el Brunch-on-the-beach, y que, sin embargo, no han podido acudir a ninguno de los dos eventos por las limitaciones de aforo.