Marlango pone en pausa su carrera a veinte días de un concierto en México

“Vamos a dejar los escenarios durante un tiempo, vamos a buscar la orilla y cuando lleguemos lo haremos saber”. Así ha anunciado Marlango en sus redes sociales que no volverán a tocar en directo por una temporada. El dúo formado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo ha tomado la decisión a veinte días de su próximo concierto, programado para el próximo 23 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México; y que ha sido cancelado.

Se trata de la segunda suspensión de la actuación, que en un inicio estuvo emplazada para el pasado 22 de noviembre. Según informaron, “una repentina afección vocal de la cantante” fue el motivo que imposibilitó que tocaran entonces y se propuso como nueva fecha la citada en febrero.

“Sentimos las molestias que podamos causar a las personas que compraron boletos”, ha escrito Marlango ahora, avanzando que se devolverá el dinero íntegro de todas las entradas. Eso sí, todavía pueden comprarse localidades.

“A veces (aunque da miedo) es mejor parar, respirar y volver a empezar”, ha publicado la cantante y actriz en su cuenta de Twitter. “Estamos bien y con ganas de tener canciones nuevas que cantaros, pero hasta que las encontremos vamos a parar, pensar y escuchar”, ha añadido. El mensaje lo ha despedido con una petición: “Espero con el corazón que podáis esperarnos”. Su compañero, por su parte, se ha limitado hacerse eco el comunicado lanzado desde la cuenta del grupo.

Según han comunicado, el motivo por el que han optado por parar está relacionado con el proceso creativo de su nuevo trabajo y no con un problema de salud como ocurrió en la anterior ocasión. Sin embargo, no se esperaba que el citado concierto fuera a servir de presentación del que iba a ser su séptimo álbum, ya que todavía no habían confirmado su fecha de lanzamiento.

Su último sencillo fue lanzado el año pasado, Si preguntas por ahí, que anunciaron como avance del volumen en el que ya estaban trabajando de la mano de Guille Galván (Vetusta Morla). Entonces indicaron que el plan era que saliera en la “primavera de 2023”. La letra del single la compuso el escritor Ray Loriga. “Es una canción que construimos en el piano a partir de una maravillosa letra que nos regaló Ray y Guille se ha encargado de hacerla grande no sólo desde lo estético sino también combinando ritmos y encontrando las mejores melodías secundarias”, señalaron en redes sociales.

Sobre su mensaje, indicaron que “enseña lo queremos ser y por dónde queremos ir”. “Nos gusta porque parece una versión contemporánea de una canción muy antigua, una canción llena de ritmo, de una alegría con tintes irónicos que invita a bailar y a beber y a volverla a escuchar cuando se termina”, reconocieron.

Casi 20 años de carrera

Desde que unieran sus caminos hace casi veinte años con el lanzamiento de su primer disco, el grupo ha publicado otros cinco álbumes de estudio. En ese momento formaba también parte de la formación Óscar Ybarra. Con sus dos primeros trabajos discográficos, Marlango y Automatic imperfection, lograron ser disco de oro.

Más adelante salieron The electrical morning y Life in the treehouse. En 2012 apostaron por el castellano con Un día extraordinario y en 2014 llegó El porvenir, con el que celebraron sus diez años de carrera. Un disco en el que ya no participó Ybarra pero sí con colaboraciones de Fito Paez, Enrique Bunbury y La Santa Cecilia. Los siguientes fueron Technicolor en 2018 y Altafonte Sessions Presenta... Marlango en 2019.