Muere el periodista musical Carlos Tena a los 79 años

El crítico musical Carlos Tena falleció este jueves a los 79 años. La carrera del periodista estuvo muy ligada a RTVE, que ha confirmado este viernes la noticia de su muerte. El presentador se caracterizó por su estilo directo, imaginativo y ácido; con los que lideró programas míticos como Popgrama (1977-1980), Música, Maestro (1981), Caja de Ritmos (1983), ¿Por qué? (1984) y A uan ba buluba balam bambú (1985-1986). Por ellos pasaron artistas como Queen, AC/DC, Patti Smith, Bob Marley y Mike Oldfield. Gracias a estos espacios, se convirtió en uno de los símbolos de la Movida.

También fue locutor de radio, en la que inició sus pasos en 1965 liderando el formato Hablando de Discos en Radio Nacional. Más adelante dirigió y condujo Para vosotros jóvenes (1975), Clásicos Populares (1976), Discofrenia (1980), A la Luna, a las dos y a las tres (1982) y En el aire (1983).

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la actuación del grupo Vulpes en el programa Caja de ritmos, con el tema Me gusta ser una zorra. La canción, que en realidad era una traducción libre de I Wanna Be Hour Dog de The Stooges, reivindicaba que una mujer prefería el placer carnal a los cuentos del amor romántico. “Prefiero masturbarme, yo sola en mi cama, antes de acostarme con quien me hable del mañana. Prefiero joder con ejecutivos, que te dan la pasta y luego vas al olvido”, rezó su letra. La intervención, emitida en horario infantil, fue un escándalo y supuso la cancelación definitiva del espacio.

Ha fallecido el periodista Carlos Tena, responsable de míticos y pioneros espacios musicales en televisión como 'Popgrama', 'Caja de ritmos' o 'A uan ba buluba balam bambú'. Nos queda su trabajo, a buen recaudo en este @ArchivoRTVE #DEP --> https://t.co/K1Asx7pkm6 pic.twitter.com/enMDoJNZmd — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 14 de abril de 2023

Durante toda su trayectoria, su ideología progresista le llevó a enfrentarse constantemente con los sectores conservadores de la época. Tras su salida de TVE en 1994, continuó presentando diversos formatos musicales en otras cadenas como Telecinco, Antena 3 y Onda Cero. Una de sus apariciones más destacadas fue ejercer de jurado de Lluvia de estrellas, en el canal de Atresmedia.

Entre 1980 y 1985 productor varios álbumes de, entre otros grupos, Mario Tenia, Johnny Comomollo, Tilburi y Paraíso. A su vez, publicó artículos en periódicos como Pueblo, Madrid, El Mundo y Diario 16; y revistas como Mundo joven, Triunfo, Discóbolo y Mundo Obrero. En 1996 publicó la colección Historia del Blues para la editorial Altaya.

En 2003 fijó su residencia en La Habana (Cuba), donde ejerció de corresponsal de Cubainformación y escribió textos para el medio digital Cubadebate.cu. Además, mantuvo activo hasta 2017 El blog de Carlos Tena, un espacio personal digital dedicado a la política.