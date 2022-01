Muere Ronnie Spector, la voz de las Ronettes que cantó 'Be My Baby'

La familia de Ronnie Spector, una de las tres voces del grupo femenino de los años 60 The Ronettes, ha declarado que la cantante ha fallecido, abrazada a su marido Jonathan y rodeada de su familia, a causa de un breve cáncer a los 78 años.

"Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro", ha escrito la familia enun comunicado publicado en su web oficial. "Estaba llena de amor y gratitud", añade. "Su sonido alegre, naturaleza lúdica y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron".

La cantante dejó preparado que no se le enviaran flores sino que, en su lugar, se hicieran donaciones a un refugio local para mujeres o al American Indian College Fund.

Ronnie Spector cantó grandes hits como Be My Baby, Baby I Love You y Walking in the Rain junto a su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley, con las brillantes producciones de Phil Spector, con quien estuvo casada entre 1968 y 1973. El grupo estuvo activo entre 1959 y 1966. Ronnie lanzó su carrera en solitario en 1973.