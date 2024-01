Recycled J: el príncipe de Carabanchel se corona en Vistalegre

Los bares se llenan en el barrio de Carabanchel, entre tercios y cubatas, personas vestidas de negro y rojo, como había establecido el protagonista de la película de hoy, y que ocupan todos los establecimientos. “Quién iba a decir que el chaval que creció en el barrio llenaría el Palacio, y mira que yo siempre compraba en la frutería de su familia”, comentaba anecdótico uno de los vecinos entre el alboroto previo a la gran cita. “El grupo de moda hoy toca en la ciudad” narraba la canción de Storyfeeling escrita por Jorge Escorial, el que hoy sería precisamente ese grupo de moda bajo el pseudónimo de Recycled J, el que tras más de 10 años de carrera lograría meter a 12.000 personas en el Palacio de Vistalegre, justo en el barrio que le vio crecer y tras una gira nacional repleta de carteles de sold out.

Las luces se apagaban dentro del Palacio y, entre estruendosos gritos que llenaban el inexistente espacio que quedaba en el recinto, la música presentaba a aquel que no necesita presentación. 150 canciones, el primer single del último trabajo del madrileño, llamado Casanova y que vio la luz en junio de 2023, daba el pistoletazo de salida a la que, como aseguró Recycled J, iba a ser una noche que jamás olvidaría, al igual que todos los presentes. “Cuánto tiempo llevaba esperando este momento”, afirmaba aliviado tras un inicio frenético. Madrid no es un lugar más para aquel que siempre se enorgullece de sus orígenes y este, su primer Vistalegre, era el sueño al que Jorge siempre aspiró.

La noche fue una fiesta a la que toda la gente que ha acompañado al artista en el camino tenía invitación. Enry-K fue el primero en subir al escenario para interpretar Baby Boo y, tras él, Leo Rizzi con Perla negra, dos canciones que se estrenaron en el mes de octubre con el lanzamiento de Casanova Deluxe y que no dejaron a nadie indiferente. Recyced J se presentó ante sus fieles con un abrigo plateado que terminó quitándose con el paso de las canciones hasta llegar a la pausa que daría pie a uno de los grandes agradecimientos de la noche, la aparición del que es productor de muchas de sus canciones y uno de los primeros que decidió acompañar al de Carabanchel en este viaje: Selecta. “En este último disco hemos apostado por el pop, pero no habría sido posible sin mi hermano, lo que logramos en City Pop [el álbum anterior] y especialmente a esta canción”, comentaba el artista mientras su voz se fundía en el tempo de Bambino, el tema que durante mucho tiempo fue el más reproducido de su discografía y uno de los más aclamados con su verso “vuelve el verano y tú no vuelves”.

El concierto transcurriría durante un poco más en esa estación con la entrada de Juancho Marqués e Ibiza, quizá el momento más apropiado para decir aquello de “sobre tu cuerpo la sal no se puede comparar con bañarme entre masas de gente”. Sin embargo, aquellas invitaciones a la fiesta no solo incluían a compañeros de profesión. Daniel, un amigo de la infancia de Jorge al que conoció en el colegio Santa Rita, iba a protagonizar el momento más romántico de la noche proponiéndole matrimonio a su pareja ante 12.000 personas que jalearon la victoria de la respuesta afirmativa. Sin duda, el momento que dejó la piel de gallina incluso al propio Palacio de Vistalegre fue la interpretación junto a Aleesha de Angelito que, como diría la canción, cada noche dan lo mejor, al igual que Perro hambriento donde el madrileño reconoció que “antes no sabía lo que era el amor, pero por suerte ahora sí”.

Recycled J no se enfrentaba a una fecha más, además de ser la primera vez que se presentaba en el recinto por excelencia de su barrio, su situación personal tampoco era fácil. “Yo me llamo Jorge Escorial Moreno Casanova, cuando estábamos haciendo el disco en 2022 se lo quise dedicar a mi abuela Matilde y en diciembre se me fue al cielo. A mi equipo de producción tan solo les pedí que en el palco en el que está toda mi familia hoy estuviera mi otra abuela, Andrea, pero por desgracia también se nos fue hace un mes”. Muchos pensarán que el éxito es el dinero o las reproducciones de Spotify, pero quizá el éxito es que todo tu barrio coree los nombres de las abuelas de las que siempre has presumido en tus canciones, quizá el éxito sea que el mayor abrazo que te puedan dar sea el de 12.000 personas apoyándote y aclamando tu nombre. Aquello fue lo que vivió Jorge y las miles de personas que le acompañaron; “donde me he criado yo se va a ver a la abuela el domingo” relata Rosas freestyle. Tras el momento más intimo de la noche, comenzó a sonar la instrumental de Pa no volver: “Esto es para aquellas personas que no vuelven, por lo que hemos vivido con ellas”, dijo.

Tras un viaje a los orígenes, en el que el artista cantó algunos de sus temas más míticos como Aunque digan que yo o Por la pasta, llegó uno de los momentos más esperados de la noche, subían al escenario Natos y Waor que, junto a Recycled J, conforman los Hijos de la Ruina, probablemente el grupo madrileño por excelencia en la actualidad. “La primera vez que pisé un gran escenario fue gracias a ellos, la primera vez que me subí a este escenario fue gracias a ellos y ojalá que la última vez que esté en un escenario sea con ellos”, comentaba agradecido el de Carabanchel a la dupla de raperos. Carretera, Sudores fríos, Nosotros o Más alcohol fulminaron las pocas energías que le quedaban al Palacio y su público. “Me alegra que 12.000 personas se hayan dado cuenta de que eres el mejor, pero quiero decir una cosa, te mereces mucho más”, concluía Waor sobre el hermano que tantas veces les ha acompañado.

Sin embargo, la noche no había terminado y, como dice en 2 tazas, “no querías Recycled y te dieron dos tazas”. La noticia inesperada se presentó junto a una nueva canción con marcada esencia: “Soy de Madrid, de la madre que me parió, lo siento Conchi sabes que te quiero un montón”. Tras una interpretación junto a sus bailarines en la que el público no perdió la atención, el madrileño confirmaba su próximo álbum llamado San Jorge que saldrá a la luz este año. “Casanova era la rosa, con San Jorge florecemos y volvemos de donde venimos”, concluía.

Tras interpretar diferentes canciones de Casanova y Sad Summer, su último epé, llegó el momento de poner en valor a sus padres por todo lo que han hecho por él a lo largo de los años. “Quiero agradecer a mi padre por dos motivos: uno porque aun siendo frutero desde los 16 años es el único que ha conseguido que pongan mi música en la radio y dos por que es el mayor gánster y padre que uno puede tener”, comentaba Recyced J mientras todo Vistalegre comenzaba a corear sus nombres: Conchi y Jero. Tras ellos, una enorme lista de agradecimientos se sucedieron uno detrás de otro, desde su equipo de producción, compañeros de profesión, técnicos de sonido, de iluminación, amigos del barrio que le han acompañado en esta aventura, productores con los que ha logrado todo, a Prefijo 91, a la gente del merchandising, de Zero Negativo, y en especial a Ana, su pareja. Selecta salió al escenario tras una gran ovación y presentó junto a Jorge el Disco de Oro que ha conseguido juntos con Casanova.

El concierto llegaba a su fin. “No tengo palabras, esto no se me va a olvidar en la vida, la primera canción que hice fue en un bloque aquí enfrente y hoy estamos aquí, tuve muchas conversaciones de porqué teníamos que hacer un Vistalegre y no un WiZink y creo que ha quedado demostrado. Que no se os olvide en la vida de dónde venís y de agradecer lo que os han dado, a mí nunca se me olvidará. El ruido más importante de esta noche es para mi gente de Madrid, os lo debo todo”. La emoción daba pie a A tu lao para poner el broche de oro a una noche única, “dime de qué me sirve haber ganado si no te tengo a mi lao” resonaba en un Palacio lleno de estrellas representadas por los teléfonos móviles. Tras ella, la realidad iluminó el recinto. El show había llegado a su fin.

Miles de personas abandonaban el Palacio de Vistalegre. “Ha sido un concierto absolutamente histórico”, comentaban muchos de camino a casa, otros sin embargo tenían una última cita con Recycled J en La Riviera. A escasos minutos de Carabanchel se produciría el Boom Boom, una fiesta creada por Natos y Waor en la que el género urbano predomina durante toda la noche. Fernando Costa, Delaossa, Hoke o los madrileños son habituales en los platos de los dj que mezclan ante centenares de personas. En ella, Jorge regaló a los asistentes algunas de las canciones, junto con Selecta o Natos, que ya había tocado en el concierto. “Cuando me despido no quiero que llores aunque te haya escrito 150 canciones” dijo al retirarse, dejando en sus recuerdos una noche que, al igual que las miles de personas que le acompañaron, nunca olvidará.