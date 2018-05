Una oleada de denuncias de acoso sexual en las redes obliga a lanzar varias reacciones públicas

Una serie de acusaciones sobre acoso sexual en las redes sociales en las que se señalaban con nombres y apellidos a algunos hombres ha obligado a reaccionar. La dimensión que ha ido tomando la difusión de estas denuncias ha hecho que se publicaran comunicados de alguno de los señalados o sus empleadores.

El cantante Mikel Izal ha emitido un texto para salir al paso de una serie de publicaciones en Twitter en las que se le achacaban conversaciones y actitudes de acoso sexual: " Por supuesto, niego rotunda y categóricamente cualquier acto de acoso, violación o actividad de carácter físico y sexual NO consentida. Ni con personas adultas ni por supuesto con menores de edad", ha aseverado.

Madrid, 9 de mayo



Comunicado de Mikel Izal pic.twitter.com/nTMXAAj1Fk — IZAL (@IZALmusic) 9 de mayo de 2018

También este miércoles por la mañana, desde el programa Yu no te pierdas nada que presenta Dani Mateo en la cadena 40 Principales se ha reaccionado a las acusaciones de abuso que han señalado en Twitter al humorista Antonio Castelo. Sin mencionarlo explícitamente, "nuestro compañero", sí han asegurado que "tomaremos las decisiones correctas" aunque han querido decir que "no son las redes sociales ni internet el lugar donde en un país democrático se decide quién es o no culpable". Aseguran que van a "mantener la calma" y que siempre se han colocado "en contra del acoso a las mujeres y por supuesto, los abusos".

La postura de toda la gente que formamos YU sobre el asunto. Espero que tengáis paciencia y que seáis comprensivos. Gracias. pic.twitter.com/XFAvezszMd — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 9 de mayo de 2018

La publicación de testimonios sobre acosos y abusos en España comenzó a crecer tras la sentencia del caso de la manada mediante la etiqueta en Twitter #cuéntalo. Allí, un gran número de mujeres explicaban cómo y dónde habían padecido algún episodio de acoso o abuso sexual. No aparecieron identidades concretas de los supuestos acosadores. El hecho de que en esta fase se hayan puesto nombre y apellidos es un salto cualitativo.