Cómo y quiénes podrán circular mañana por el centro de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha activado para mañana por primera vez el escenario dos del nuevo protocolo de contaminación, por lo que los vehículos más contaminantes no podrán circular por el centro de la ciudad ni por la vía de circunvalación M-30.

Aquellos que quieran ir con su vehículo -incluidos ciclomotores y motocicletas- a la almendra central de Madrid deberán cerciorarse de que pueden hacerlo.

¿CÓMO SÉ CUÁNTO CONTAMINA MI COCHE?

Puedes consultar tu clasificación en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) introduciendo tu matrícula.

La peor de las opciones es que tu vehículo no tenga etiqueta medioambiental, como le pasa a alrededor de 1,8 millones de vehículos de Madrid: los turismos y furgonetas matriculados antes de 2000 y los diésel adquiridos antes de 2006. Ellos son los más castigados por el nuevo protocolo y no podrán acceder al interior de la M-30 ni circular por esta vía cuando, como ocurrirá mañana, se decrete el escenario dos.

En la actualidad hay cuatro etiquetas o pegatinas:

- La 0 emisiones, de color azul, para los vehículos eléctricos.

- La ECO (azul y verde) para los vehículos híbridos o vehículos "ECO".

- La C (verde) para los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014

- Y la B (amarilla) para los vehículos de gasolina matriculados a partir de 2000 y de diésel a partir de 2006.

Si tienes pegatina B, C, ECo o O, mañana sí puedes circular.

En las plazas SER (estacionamiento regulado) pueden estacionar los vehículos de residentes (exclusivamente en su barrio y plazas), de personas con movilidad reducida, los autorizados como comerciales e industriales del SER con distintivo ambiental de la DGT, los estacionados en zonas reservadas para su actividad, los taxis, vehículos de alquiler con conductor en servicio y con el conductor presente y los acondicionados para emisoras de radio y televisión, entre otras excepciones.

EXCEPCIONES

Como toda regla, el protocolo también tiene su excepción. Las salvedades benefician sobre todo a los residentes, que sí podrán aparcar en las plazas del SER de sus zonas, al igual que los vehículos comerciales e industriales (pueden aparcar todos excepto los que no tengan etiqueta ambiental hasta finales de 2020).

También pueden circular los vehículos de transporte público colectivo, los vehículos de profesionales cuya hora de inicio o de fin de jornada laboral esté fuera del horario de cobertura del transporte público y los vehículos para limpieza y gestión de arbolado urbano.

Se permite además la circulación a todos los vehículos comerciales e industriales de distribución urbana de mercancías (igual o inferior a 3.500 kilogramos hasta diciembre de 2019 y superior a 3.500 kilogramos hasta diciembre de 2022) y a algunos vehículos especiales, como grúas, servicios funerarios, adaptados para la retransmisión de radio o televisión o vehículos blindados.

TRES NIVELES DE CONTAMINACIÓN

El Ayuntamiento mide la contaminación en el aire y decreta qué medidas poner en marcha en función de la polución. Hay tres grados:

- El 'preaviso' se activa cuando en dos estaciones cualesquiera de medición de una misma zona se superen los 180 microgramos de NO2 por metro cúbico durante dos horas consecutivas o en tres estaciones cualesquiera de la red, durante tres horas consecutivas.

- El 'aviso' se activa cuando dos estaciones de la misma zona superen los 200 microgramos por metro cúbico (o en tres estaciones cualesquiera durante tres horas consecutivas).

- La 'alerta" se declara cuando en tres estaciones cualesquiera de una misma zona (o dos si se trata de la zona 4) se superen los 400 microgramos de NO2 por metro cúbico tres horas consecutivas.

Estos niveles, junto con la previsión meteorológica, son los que marcan el "escenario" en el que entre la capital, de menor a mayor afección.

CONDUCIR, EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO

El Ayuntamiento contempla cinco escenarios, en los que se van reduciendo de forma progresiva los coches que pueden circular. Todos los niveles acumulan las medidas activadas en los pasos anteriores.

- El ESCENARIO 1 se activa el primer día del episodio por "previso" o "aviso": Se limita la velocidad a 70 km/h en la M-30 y los accesos a Madrid y se recomienda el uso del transporte público.

- El ESCENARIO 2 se activa con 2 días de "preaviso" o uno de "aviso". ¡Prohibido circular para a los vehículos sin etiqueta, incluidas las motocicletas, en la almendra central y en la M-30!

Además, se refuerza el transporte público y estará prohibido estacionar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) excepto para los vehículos con etiqueta ambiental cero emisiones y ECO.

- El ESCENARIO 3 se activa con tres días de "preaviso" o dos de "aviso". ¡Los vehículos sin etiqueta ambiental no pueden circular por ningún punto de Madrid! Se recomienda la no circulación a los taxis que no estén en servicio, excepto los vehículos CERO y ECO.

- El ESCENARIO 4 se activa con cuatro días consecutivos de "aviso". La prohibición de circular en toda la ciudad se extiende también a los que tienen etiqueta B. Se prohíbe estacionar en zona SER excepto los CERO y los ECO.

- El ESCENARIO 5 entra en vigor con nivel de "alerta". Coincide con el nivel de alerta marcado por la Unión Europea, al que nunca se ha llegado en Madrid. Se mantienen todas las restricciones de las etapas anteriores, y además se prohíbe circular a los que tienen etiquetas B y C. Solo podrán estacionar en el SER los vehículos CERO.