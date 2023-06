El PP defiende un ministerio conjunto de Educación y Cultura frente a una izquierda que pide “un Ministerio fuerte”

El primer debate sobre las propuestas de política cultural, tan ausente en los actos electorales, ha sido convocado por la entidad que agrupa las asociaciones de propiedad intelectual, Adepi, este martes en el Ateneo de Madrid. La necesidad de hacer una destilación telegráfica de todos los asuntos urgentes de la cultura, clasificados sectorialmente, provoca una aproximación esquelética en la que cuesta conectar unos asuntos con otros. Aún así, los representantes culturales de los cuatro partidos principales han contrastado sus planteamientos, en especial en lo que respecta a la necesidad o no de tener un ministerio plenamente dedicado a la cultura.

Jaime de los Santos (PP), representando al partido cuyo cabeza, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que recortaría el número de ministerios, defendió la desaparición del de Cultura preguntando “por qué no un ministerio de Educación y Cultura y sí uno de Cultura y Deportes”. Poniendo como ejemplo que Manuela Carmena asumiera como alcaldesa de Madrid el área de cultura, De los Santos ha explicado: “Las circunstancias de la gobernanza son muy variadas y llevan a tomar decisiones que en ocasiones van en contra de idearios que forman parte de la realidad de un partido”. A lo largo del acto, De los Santos fue haciendo una defensa de la cultura muy imbricada en la educación (el valor del patrimonio, el respeto hacia los creadores), lanzando los hilos que amarrarían el planteamiento de los populares y del que él podría estar a la cabeza como ministrable. Manuela Villa (PSOE) le contestó que “el deporte lo gestiona un organismo autónomo mientras que por experiencia se ha visto que anteriores ministros de Educación y Cultura se centran más en la educación”. Para Getsemaní de San Marcos (Sumar), esta es “una discusión superada hace tiempo” y su propuesta es más bien la de dotar a la institución de mayor presupuesto, con la idea de llegar a un 2%, recogiendo en ese porcentaje la inversión en cultura que hacen otros ministerios. Al contrario del PP, la idea de José Ramírez del Río (Vox) es que sería “deseable” que se mantuviera un ministerio dedicado a la cultura pero en seguida derivó su crítica a que para ello debería recuperar las competencias autonómicas transferidas. Al finalizar el acto, Villa utilizó sus minutos finales para señalar que no le quedaba claro si el PP cedería la cartera de Cultura a Vox, como ha hecho en gobiernos autonómicos, a lo que De los Ríos negaba ostentosamente con la cabeza.

En esta representación del arco parlamentario mayoritario se han planteado dos maneras de entender la cultura: la que plantea la izquierda bajo un enfoque de derechos culturales y la que defiende la derecha como un motor económico. Vox arrea contra el “dirigismo cultural de los creadores que viven pegados a las subvenciones” y que considera que los creadores deben vivir de los derechos de propiedad intelectual y obtener beneficios fiscales. Y el PP piensa, en lo que respecta a uno de los sectores con mayos ayuda pública, la cinematografía, que debe depender menos de ellas y más de una “competencia leal” y menos “de las administraciones públicas”. En cambio, Sumar propone fomentar la producción independiente, fortalecer las líneas de ayuda y defender los derechos de los creadores frente a los posibles abusos de las plataformas. El PSOE también apuesta por incrementar las ayudas del cine que gestiona el ICAA para que se pueda financiar el 50% del presupuesto de una película no con un tope del 40% (como norma general, ya que hay excepciones en las que se aumenta al 50% o al 70%) como hasta ahora.

En cuanto a aumentos de partidas, Jaime de los Santos ha hecho una propuesta concreta: si gobierna el PP, aumentará el presupuesto destinado a la compra de arte contemporáneo para los museos estatales, en especial obras creadas por artistas mujeres. En 2022, Cultura gastó 6,62 millones de euros en compra de arte para sus museos, solo 12 de obras de 149 estaban atribuidas a mujeres; cerca de 348.000 euros del presupuesto general. Aunque en el arte contemporáneo sí se ve una mayor apuesta por las artistas. De hecho, las compras del Museo Reina Sofía en ARCO fueron mayoritariamente de mujeres españolas y vivas.

Los representantes de los partidos han señalado todos que el adelanto electoral ha dejado varios proyectos legislativos a medias y todos estaban de acuerdo en la necesidad de rematarlos. En especial el Estatuto del Artista, el cual han prometido todos rematar. El PSOE ha señalado específicamente que el asunto pendiente más importante es el reconocimiento de la intermitencia de los autónomos, así como el reconocimiento de las enfermedades laborales del sector , “para la cual hace falta un Ministerio de Cultura fuerte”, ha recalcado Villa.

También se ha aludido a otra ley truncada, la de las Enseñanzas artísticas, que el PSOE quiere retomar si ganan las elecciones y que Vox ha valorado que “está mal diseñada y hay que rehacerla desde cero”. Tanto PSOE como Sumar han coincidido en que es una ley “consensuada por el sector” y PP ha expresado que quiere que esta ley tenga en cuenta el flamenco.

Las reclamaciones de los autores

Al ser un acto organizado por Adepi, se ha tratado de manera más intensa las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y la gestión colectiva de los derechos. Ante las quejas de las entidades de gestión de los derechos de autor al respecto de los ayuntamientos “que no cumplen con sus obligaciones”, el PP propone que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sea “árbitro y garante de que se cumpla la ley” para “obligar” a los ayuntamientos que no pagan a hacerlo, aunque teniendo en cuenta que no es lo mismo Madrid que un municipio de 150 habitantes. En base a esta circunstancias, Sumar propone un acuerdo marco para que el pago sea “progresivo” y “solidario”: “Que paguen más los que más recursos tengan”, ha señalado De San Marcos. Por su parte, PSOE propone emular el canon bibliotecario y eximir de este pago a los municipios menores de 5.000 habitantes. De esta forma, un pequeño ayuntamiento no tendría que pagar una factura a las entidades por poner música en la plaza del pueblo, por ejemplo, durante sus fiestas.

Jaime de los Santos ha señalado que tendrá “tolerancia cero” hacia la piratería y ha aludido a la “responsabilidad personal” y a la educación para concienciar en la protección de los derechos de autor. Getsemaní de San Marcos considera que “el control de los algoritmos también contribuye a controlar la piratería” y que “cuanto más sostenible es el modelo industrial, más se reduce la piratería”. También han expresado su preocupación ante la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), que Sumar considera que hay que hacerlo con “diálogo interinstitucional y con los actores culturales” y ha propuesto que una agencia pública realice “una auditoría del algoritmo y la IA”. Para Manuela Villa, es un debate que hay que realizar en el seno de la Unión Europea, como ya se está realizando. Para Jaime de los Santos, es “muy importante que las fuentes de la IA queden catalogadas para respetar la autoría y que quien lo recibe sepa de donde viene”. Y para José Ramírez del Río, “los derechos de propiedad intelectual son el petróleo del siglo XXI” por lo que “hay que invertir más recursos”.

Otra de las paralizaciones legislativas del adelanto electoral ha sido la creación de la Oficina Española de derechos de Autor y Conexos. Los cuatro partidos han estado de acuerdo en que hay que retomarlo y concluir la ley que lo ampara, aunque Vox ha avisado de que “no se puede establecer un presupuesto fijo sin establecer primero las competencias”.

El patrimonio histórico también es un territorio de la cultura donde los partidos encuentran cierto consenso. En especial el representante de Vox ha hecho una defensa importante de los bienes en peligro, al que quiere dedicar “más dinero de la Unión Europea”. Tanto PSOE como PP han recalcado la importancia de la reunión de los ministros de Cultura europeos en Cáceres el 23 y 24 de septiembre, donde el tema central será precisamente el patrimonio. PP Ha reivindicado de nuevo el flamenco como patrimonio y Sumar se ha acordado de patrimonios olvidados, como el audiovisual, el industrial y el sonoro, así como la importancia de una “mayor transparencia” en el 2% de los contratos de obras públicas que según la Ley del Patrimonio Histórico Español es obligatorio dedicar a conservación y enriquecimiento del patrimonio o al fomento de ola obra artística y es “de lo más opaco”.

Además, se ha hablado de libros y de música. Se ha recalcado la necesidad del fomento de la lectura y PSOE y Sumar han coincidido en la necesidad de reajustar el IVA de los productos culturales. Al respecto de la música y el buen momento que vive la creación musical en español, el PSOE ha propuesto impulsar la Mesa de la Música, para promover un “diálogo para establecer politicas publicas”, “incentivos fiscales para acercarse a lo que tiene el cine y la televisión” y la propuesta de un trabajando en el Hub Audio a imagen del Hub Audiovisual, “aunque más modesto y que incluya también otros formatos como los audiolibros”. Vox propone “tener empresas potentes propias para capitalizar este momento” de la música en español y que no solo saquen “provecho” las empresas internacionales. Por su parte, el PP recuerda que además del pop, hay que reivindicar a “los grandes intérpretes de música culta”, ya que hay profesionales españoles “al frente de orquestas filarmónicas y operas en todo el mundo”.