Rapder entra en el olimpo de los campeones internacionales de Red Bull

Madrid, 12 dic (EFE).- El mexicano Rapder se convirtió en el campeón de la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 en República Dominicana al arrebatar al español Skone el sueño del bicampeonato en la última ronda.

Rapder ocupó el trono de Bnet como mejor batallero del mundo al superar al peruano Stick en octavos, al puertorriqueño Yartzi en cuartos, a la revelación dominicana Éxodo Lirical en semifinales y al español Skone en la final gracias a su "agresividad, madurez y su experiencia", tal y como declaró a EFE en las horas previas a cita.

Entre lágrimas, un emocionado Rapder se declaró “feliz” y “todavía sin caer en la cuenta” de su hazaña, que va más allá de la conquista del cinturón: "Todo el mundo conoce el proceso y los errores que tuve. Me he superado a mí mismo y he limpiado esa sombra (sobre las polémicas recientes, como ante Sara Socas). Me quedo con saber que puedes equivocarte, caerte, estar en la "mierda" y que mentalmente tienes que seguir".

Tras sus triunfos nacionales en México en 2018 y 2020, Rapder alcanza la gloria internacional por primera vez y, con su triunfo, eleva a tres el número de campeones aztecas de Red Bull, al incorporar su gesta a las de sus compatriotas Hadrian (2008) y Aczino (2017).

Además, el jalicense escribe su nombre junto a históricos campeones como Frescolate (2005), Rayden (2006), Link One (2007), Noult (2009), Dtoke (2013), Invert (2014), Arkano (2015), Skone (2016), Wos (2018) y Bnet (2019).

Rapder puso su nombre en la historia de la 'madre de todas las batallas' al arrebatarle a Skone la posibilidad de convertirse en el primer competidor capaz de coronarse en dos ocasiones con el título de mejor improvisador en habla hispana del mundo.

"Skone tiene mucho más bagaje que yo. Si le hacía caso y le seguía el juego, su experiencia me iba a jugar en contra. Me he olvidado de él y me he enfocado en lo que tenía que hacer", declaró el mexicano tras la victoria.

El malagueño, leyenda sin discusión del rap improvisado, aceptó con deportividad su derrota a través de un mensaje en sus redes sociales, instantes después de quedarse a las puertas de la gloria: “Lo intentamos y no pudo ser. Me quedo feliz con mi papel, subcampeón del mundo 4 años después me parece una buena marca. Hice lo que pude, perdón para los que confiaron en mí y no pudo ser por poco. Enhorabuena a Rapder, justísimo campeón”.

El jalisciense, tal y como declaró a EFE antes del evento, cumplió con su palabra y se exhibió "mentalizado para salir campeón" en todas sus intervenciones con la intención de completar un hito y "construir su propio camino", más allá de la influencia que ha tenido Aczino sobre la escena azteca.

"Mi carrera no está enfocada en ser el nuevo Aczino", declaró antes del evento. "Él es un gigante, pero yo estoy haciendo mi propia carrera, no quiero ser el segundo 'Mau', sino el primer Rapder", se aventuró a pronosticar.

Su victoria rompió de lleno con las aspiraciones de bicampeonar de Skone y del propio Aczino, que repitió como tercer clasificado tras perder contra Skone en una batalla épica, asegurándose de manera automática su boleto en la próxima Final Internacional. Queda por ver si el mexicano decidirá aceptar su plaza toda vez que anunció este mismo año su retirada del circuito competitivo.

El madrileño Bnet tampoco pudo escribir con letras doradas una página que continuará inédita en el mundo del ‘freestyle’ y vio frustradas sus aspiraciones en cuartos de final tras caer ante el dominicano Éxodo Lirical, revelación a sus 18 años por su meritorio cuarto puesto, que se confirmó como una de las mayores promesas del rap hispanohablante.

Antes, en octavos de final, Bnet y el colombiano Valles-T revivieron la final de la pasada edición celebrada en Madrid. En una de las batallas más esperadas por los aficionados, el español y el colombiano se midieron a las primeras de cambio. Bnet se reafirmó como uno de los improvisadores más especiales del circuito gracias a su característico estilo y frustró el ansia de revancha del cafetero.

David Timón y Pedro Martín