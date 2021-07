Ricardo F. Colmenero: "Da la sensación de que Escohotado ha vivido 100 vidas"

Santiago de Compostela, 1 jul (EFE).- El escritor y periodista Ricardo F. Colmenero refleja en "Los penúltimos días de Escohotado" las conversaciones que durante nueve meses mantuvo con el filósofo y pensador madrileño que, con 80 años, ha decidido "irse a morir a Ibiza": "Da la sensación de que Antonio Escohotado ha vivido cien vidas", afirma el periodista en una entrevista con Efe.

Escohotado decidió hace meses abandonar a su familia y su vida en Madrid para refugiarse en una cabaña en la isla de Ibiza y pasar ahí los últimos días que le quedan, un hecho que a Colmenero le pareció insólito: “Me fascinó el hecho de que hubiera venido a Ibiza a morirse, necesitaba que lo explicara. Es una de las grandes mentes vivas, no ya en España, probablemente del mundo. Algo tendrá que pensar o tendrá algún tipo de teoría de lo que va a pasar con su alma una vez se muera”, cuenta.

Lo que en un inicio iba a ser una entrevista para hablar de la última obra del filósofo, “Hitos del sentido” (Espasa), acabó por convertirse en meses de encuentros, conversaciones y confidencias de un hombre que, ya cerca de la muerte, habla de todo con total conocimiento: de la fonética noruega, de las drogas, de la memoria histórica, del suicidio, de lo políticamente correcto, de Pablo Iglesias, de Maradona y hasta de La isla de las tentaciones.

Y de esa infinidad de temas y de conversaciones, de lo más variadas, surge “Los penúltimos días de Escohotado” (La esfera de los libros), un libro que recoge “los restos inmortales” de un hombre que ha sido voluntario del Vietcong, directivo del Instituto de Crédito Oficial, presidiario, cobaya de estupefacientes, economista, abogado, filósofo y, sobre todo, gran pensador.

“No tenía ningún interés en él hasta que me vi obligado por razones laborales a entrevistarlo y ahí fue cuando me sedujo. A mí no me gustaba Antonio por su vinculación con el tema de las drogas. Pero en las primeras seis horas que estuve con él no hablamos sobre ese tema, por lo que me di cuenta de que las drogas le habían resumido injustamente como personaje”, explica.

Según Colmenero, Escohotado tiene “una memoria prodigiosa”, porque a lo que todo el mundo llama leer, para él es “estudiar”.

“Él explica que aprender es cambiar de idea. Pasar del prejuicio al juicio. Yo mismo tenía muchos prejuicios hacia él. Y él se desprende también de los prejuicios para aprender, que es lo que más satisfacción le da en la vida”, afirma Colmenero.

Su “poder de atracción” es tal que hay chavales que se acercan a él porque “les apetece echarse un porro con Antonio”, pero, al mismo tiempo, también se reúne con personajes como Florentino Pérez o Amancio Ortega, que tal y como describe el libro, se puso en contacto para desayunar con el pensador.

“Seguramente no hablen de lo mismo. Seguramente si fuera su amiga Alaska, hablarían de otra cosa, o su amigo Sáenz de Heredia, de otra distinta", asegura.

Con Ricardo F. Colmenero, Escohotado abre “su mundo”, pues tal y como afirma el filósofo, la curiosidad “le amplía el alma” y le da la sensación de que es “menos Antonio Escohotado y más mundo”, “más realidad”.

“Ni él ni yo sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. No tenía claro por dónde iba a salir el libro ni él tenía claro que fuera a llegar al final para leerlo”, asegura el periodista, que cuenta que hubo cierta premura en publicar porque pensaba que cualquier día, en una de sus visitas, podría encontrárselo sin vida.

El periodista dice que en el libro él solo se limita a “poner en contexto sus palabras y la situación en la que él decide afrontar el final”, de forma que Colmenero únicamente hace de “atrezzo o entorno”, además de contar cómo va avanzando su relación con él, que a día de hoy se mantiene.

“Me gustaba llegar virgen a Antonio y no saber demasiado, para poder darle la libertad de enrollarse en lo que él tuviera más interés”. asegura Colmenero, que comenta que el libro no es “una adulación a Escohotado”, porque "es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo con absolutamente todo lo que dice Antonio” y además sería un libro “insufrible”.

El periodista reconoce que en el tema de las drogas -que Escohotado sigue consumiendo- tenían posturas “diferentes”, puesto que Colmenero se crió en Galicia y, según cuenta, ha visto morir a toda esa generación perdida por causa de la droga, por lo que veía con recelo la “superioridad intelectual” de quienes defendían a ultranza la obra de Escohotado “Historia general de las drogas”.

“Para él la droga es simplemente el instrumento para poder hablar de la libertad. En el caso de la droga, los que estamos en contra, sí que tenemos que reconocer que la prohibición no funciona. Probablemente estemos consiguiendo el efecto contrario al que queríamos”, asegura.

En definitiva, Colmenero describe en su libro a un hombre "al que no le importa morirse" y que continúa "abierto al mundo y a los demás": "Eso es lo que le mantiene joven y lo que le mantiene dichoso, hasta el último momento de su vida", asegura.

"Los últimos días de Escohotado" salió a la venta el pasado 16 de junio y está siendo todo un éxito de ventas, pues en apenas dos semanas ya ha alcanzado su segunda edición.

José Carlos Rodríguez