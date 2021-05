Valentín García: Tenemos que acostumbrarnos a hablar gallego con las máquinas

Vigo, 13 may (EFE).- Es habitual, una cuestión protocolaria casi, que cada año, cuando asoma por el calendario el Día das Letras Galegas, se multipliquen los debates y las reflexiones acerca del estado de forma de la lengua gallega, saludable pero necesitado de cierta estimulación por parte de todos, también de las administraciones públicas, para que además sea vigoroso.

Algo así es lo que asegura Valentín García (Silleda, 1970), secretario general de Política Lingüística desde hace más de nueve años y, estos días de celebración de la lengua gallega, un hombre al que le cuesta encontrar tiempo para responder a todos los interesados en escuchar lo que tiene que comentar al respecto.

Entre las muchas cosas que dice, subraya esta: “Tenemos que acostumbrarnos a hablar gallego con las máquinas y a que ellas hablen gallego con nosotros”.

Es la consecuencia lógica de que el ágora del debate, público y privado, sea hoy digital y de que quienes con mayor naturalidad interactúan en él sean las generaciones más jóvenes, cuyas competencias lingüísticas en gallego, sin ser deficientes, son inferiores que en castellano, según un estudio de la Real Academia Galega que en su momento llevó al propio García a hablar de la necesidad de una reflexión.

“La reflexión no es difícil de hacer”, asegura García en una entrevista con Efe, pues “el informe dice que los chavales en entornos urbanos tienen menos competencias en gallego que en castellano, lo que no quiere decir que no las tengan en gallego. Pero esto siempre fue así en los entornos urbanos. Ahora bien, eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad las administraciones públicas de corregir o de hacer una discriminación positiva a favor del gallego”.

Es ahí donde está el germen del proyecto ‘Nós: inteligencia artificial al servicio de la lengua gallega’ presentado esta semana por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el cual supondrá una inversión inicial de 15,5 millones de euros y una movilización de más de 45 millones de euros privados.

“Hay que trabajar en las tecnologías porque las generaciones más jóvenes, pero no solamente ellas, se encuentran en las redes sociales, y ahí hay que hacer un esfuerzo importante como el que supone el proyecto Nós”, destaca García.

“Conseguir que el gallego esté ahí”, añade, es un objetivo primordial, pese a que el gallego ya es la vigésimo quinta lengua más utilizada en Internet, “más que los idiomas de algunos países europeos, como puede ser Dinamarca”.

Señala García que “tenemos que avanzar muchísimo en el ámbito de las tecnologías, con traducciones automáticas, locuciones en películas, asistentes de voz o sistemas de reconocimiento del habla” que funcionen en gallego, de manera que ciudadanos, empresas y administración se desenvuelvan en gallego con la misma naturalidad que en castellano.

“El gallego no puede perder ese tren”, explica García, quien añade que eso, pese a que puede suponer un antes y un después en la penetración de idioma en toda la sociedad gallega, no basta.

“Tenemos que incidir en las familias y los entornos familiares. Hasta ahora nos hemos venido fijando en que se hablara gallego a los niños en las casas, pero hay que inculcar el valor del plurilingüismo no sólo en los hogares con sensibilidad hacia el gallego sino también en las familias que solo hablan castellano”, observa.

De lo que se trata, prosigue, es de que exista una “transmisión intergeneracional para que los chavales sean conscientes de que las sociedades plurilingües siempre fueron más avanzadas, o de que el gallego nos permite comunicarnos con 150 millones de hablantes de economías emergentes como Angola, Mozambique o Brasil”.

La tercera pata de este taburete sobre el que alzar el idioma se apoya en la edad adulta de los gallegos.

“Es en la iniciación en la vida adulta, laboralmente, físicamente, económicamente, cuando elegimos lengua, y en función del trabajo, de los amigos, o la pareja, hablaremos más gallego o castellano, por eso hay que incidir para que en el comercio, la industria y las empresas se hable más gallego”, ahonda García.

Eso ha de ser especialmente así en las grandes ciudades, cuyo “hábitat lingüístico” ha privilegiado históricamente al castellano, lo que unido a su capacidad para atraer gente del rural ha hecho que “la demografía jugase en contra del gallego”.

Sin embargo, eso está cambiando: “Aunque las ciudades siempre fueron más castellanizadas, en las ciudades ahora hay ámbitos donde se habla gallego en los que antes no. Antes hablar gallego en una consulta de un médico no era normal, y hoy la mayor parte de los médicos intentan hablar gallego con quienes les hablan en gallego, algo insólito hace 40 años”, señala García.

“El gallego no se perdió, cambió de sitio”, zanja García.

Se entiende, pues, que Galicia avanza en la buena dirección en su política lingüística, que busca un equilibrio que ayude a los gallegos a ser plenos poseedores de una “riqueza cultural, lingüística y comunicativa” que es, además, una herramienta de muy notable utilidad.

Juega en ello, ya que estamos en tiempo de celebración de las Letras Galegas, un importante papel la literatura, que, tal y como explica García, “está alcanzando cotas importantes”.

Claro que no es comparable con la penetración que tiene la literatura en castellano, porque “no estaríamos comparando entidades iguales”, pero "en nuestras dimensiones tenemos una lengua con una muy buena salud literaria”, cierra el secretario general de Política Lingüística, con una agenda maratoniana por las Letras Galegas de 2021 dedicadas a Xela Arias.

Ramón Martínez