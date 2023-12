20 videojuegos de 2023 con los que triunfar en Navidad o Reyes

Para muchas personas, 2023 ha sido un gran año para los videojuegos. Mirando la calidad y buena acogida de tantos de sus lanzamientos, es lógico compartir esta opinión, pues los últimos 12 meses han estado repletos de estrenos de todo tipo, género, duración, plataforma y condición. Sin embargo, en este breve repaso no se puede pasar por alto que, entre enero y diciembre, más de nueve millares de profesionales de la industria han perdido su empleo. Por tanto, al echar la vista atrás la sensación es, cuanto menos, amarga.

Afortunadamente, pese al cierre de algunos estudios patrios, las pequeñas compañías españolas también han demostrado su talento y buen hacer, pues en 2023 han visto la luz multitud de videojuegos nacionales de gran nivel. Algunos de ellos aparecen recogidos en esta lista, que combina grandes producciones con apuestas indies, esperados regresos, interesantes sorpresas y joyas más desconocidas.

Que, pese a todo, se queden en el tintero triples A como Street Fighter 6, Pikmin 4, Octopath Traveler 2, Dead Island 2, Diablo IV, Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Mirage, WarioWare: Move It! o Final Fantasy XVI, e indies como Dredge, Pizza Tower, Humanity, Venba o el español Wordless solo demuestra el elevado nivel que ha definido el año. Por tanto, si quieres acertar con tu regalo estas Navidades o disfrutar dándole a los mandos o al teclado durante las fiestas, solo tienes que echar un vistazo a la selección y elegir el videojuego que mejor se adapte a lo que buscas.

1. 'Baldur’s Gate 3'

Sin duda, uno de los mayores éxitos del año, pues su enorme mundo de fantasía, sus carismáticos personajes y su encanto a la hora de trasladar el rol tradicional de Dungeons & Dragons al medio ha cautivado a quienes lo han probado. El ganador del premio al Juego del Año en The Game Awards está repleto de aventuras, ingenio y compañerismo, por lo que es ideal para sumergirse en su rico universo durante largas horas en soledad o en compañía, gracias a su modo multijugador en línea.

Disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series X|S.

2. 'Alan Wake 2'

La sorprendente secuela del título de 2010 retoma su tono de terror, pero cambiando las aventuras por la supervivencia. En esta ocasión, la trama mezcla realidad con ficción al centrarse en una investigación policial conectada con la desaparición de un exitoso autor de thrillers. El resultado es una superproducción repleta de momentos brillantes, pensados tiroteos y toques surrealistas que hacen inevitable recordar la mítica serie Twin Peaks.

Disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series X|S.

3. 'Super Mario Bros. Wonder'

En un año en el que el famoso fontanero ha triunfado en cines, también ha vuelto a su hogar original: las consolas. Es cierto que Mario ha regresado acompañado de todo el elenco de personajes icónicos con unas animaciones y diseños que remiten a lo visto en salas, pero también que encima trae multitud de sorpresas, pues la aleatoriedad introducida por las Flores Maravilla es un divertido elemento disruptor que convierte la aventura de desplazamiento lateral en una experiencia nueva en cada nivel. Por tanto, es estupendo para disfrutar en compañía de todas las edades durante unas fechas tan señaladas, pues pondrá el punto de diversión en cualquier velada.

Disponible para Nintendo Switch.

4. 'The Cosmic Wheel Sisterhood'

El estudio valenciano Deconstructeam apuesta por su historia más política hasta la fecha en una experiencia narrativa que sigue a la bruja Fortuna, una adivina exiliada en un asteroide que se alía con una poderosa criatura para volver a retomar el contacto con su aquelarre. Con una bellísima ambientación y una escritura excelente, consigue emocionar en su exploración de las grietas que se forman en una comunidad que debería estar unida a través de una narrativa ramificada en la que las decisiones tienen un peso real.

Disponible para Nintendo Switch y PC.

5. 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

El lanzamiento de Breath of the Wild supuso un punto de inflexión para la concepción del mundo abierto dentro del videojuego. De ahí que esta secuela tuviese un listón muy alto al que llegar. Sin embargo, Tears of the Kingdom ha sabido sobreponerse al reinventar sus mecánicas, llenar de vida su amplio territorio y profundizar en su trasfondo. Todo ello al mismo tiempo que ha dotado a los usuarios de una mayor libertad de movimiento, al permitirles crear todo tipo de dispositivos e idear ingeniosas soluciones con libertad.

Disponible para Nintendo Switch.

6. 'Blasphemous 2'

El Milagro ha regresado, de modo que el Penitente debe hacerlo también. Con nuevas mecánicas, rivales y habilidades, este metroidvania tan particular sigue teniendo un eminente sabor patrio. Su medida dificultad supondrá un nuevo reto para quienes quieran poner a prueba sus habilidades, mientras que su brillante ambientación –que bebe de elementos del folclore, la cultura y la religión local, con especial predilección por Andalucía, de donde es el estudio– siguen haciendo el universo de Blasphemous único.

Disponible para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

7. 'Chants of Sennaar'

El lenguaje puede ser tanto una barrera como una herramienta. Lo saben en este inteligente videojuego francés, donde se convierte en la principal mecánica mediante la cual el jugador explora distintos lugares y conoce diferentes tribus. Con la comunicación como eje y una enorme torre inspirada en la de Babel como principal escenario, Chants of Sennaar es un título irrepetible, repleto de acertijos y guiado por la intuición, que incorpora (y reflexiona sobre) el aprendizaje con maestría. Perfecto para quienes busquen una experiencia distinta.

Disponible para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

8. 'Cocoon'

Un mundo dentro de otro mundo, y la posibilidad de saltar entre ellos para resolver un misterio cósmico. Con esta intrigante premisa, esta sorpresa indie es un original rompecabezas protagonizado por un insecto alienígena que debe controlar el desplazamiento entre universos para desbloquear habilidades y seguir desplazándose. De este modo, Jeppe Carlsen, diseñador de iconos como Limbo o Inside, logra sorprender con una refrescante y refinada aproximación a los puzles, que vuelve intuitiva la complejidad.

Disponible para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

9. 'Spider-Man 2'

En el terreno de los triple A son habituales las continuaciones de sagas exitosas. En este caso, la esperada secuela del Spider-Man de 2018 cumple con lo que promete. Con más terreno por el que balancearse, nuevos villanos que entran en acción y la presencia constante del simbionte Venom como amenaza, el videojuego es bastante continuista, de modo que será perfecto para aquellos fans del superhéroe que quieran volver a sentir la adrenalina de luchar en su piel a través de unos combates perfectamente coreografiados.

Disponible para Playstation 5.

10. 'American Arcadia'

Trevor Hill es un hombre normal y corriente… que un día descubre que forma parte del reality show más popular del mundo. Con este punto de partida, el madrileño Out of the Blue Games construye su propio El show de Truman, en un videojuego que tiene mucho más que ofrecer, pues se sirve de diferentes mecánicas y recursos para contar cómo esta víctima de un zoo humano intenta escapar con la ayuda de una trabajadora del concurso. Repleto de detalles que amplían la narrativa, reflexiones bien hiladas y rompecabezas interesantes, no pierde el foco (ni la capacidad de ser entretenido) en ningún momento.

Disponible para PC.

11. 'A Space for the Unbound'

Mediante una hermosa estética pixel art, este videojuego de aventuras sitúa la acción en la Indonesia rural de finales de los 90 para relatar una historia coming of age repleta de secretos, magia y temáticas delicadas. Así, mediante las aventuras de dos adolescentes que deben decidir acerca de su futuro una vez terminen el instituto, aborda con elegancia la salud mental desde un honesto costumbrismo anclado en un realismo mágico delicioso.

Disponible para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

12. 'Armored Core VI: Fires of Rubicon'

Pese a la gran expectativa, el regreso 11 años después de su anterior entrega de la gran saga de mechas ha contentado a los seguidores de los robots gigantes. De ese modo, el videojuego de acción permite a los usuarios diseñar y pilotar su propia maquinaria en enormes escenarios en los que tienen lugar trepidantes secuencias de batalla, pues las misiones independientes se suceden de la mano del protagonista, un mercenario que llega al remoto planeta Rubicón 3 para formar parte del enfrentamiento de un recurso clave conocido como Coral. También permite el enfrentamiento contra otros usuarios mediante un modo multijugador, estupendo para competir en línea.

Disponible para PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

13. 'Laika: Aged Through Blood'

En un páramo postapocalíptico, una madre coyote emprende en su moto su propio camino de venganza en este “motorvania” del estudio español Brainwash Gang, que bebe del wéstern para contar una cruenta historia de opresión, pérdida y comunidad. El precioso mundo pintado a mano y la fluidez de las animaciones hacen de ese viaje en moto –pues la mecánica consiste en avanzar a dos ruedas, mejorando habilidades sin bajarse del vehículo para hacer frente a diferentes rivales– una experiencia conmovedora por cómo, además, es capaz de tocar cuestiones profundas.

Disponible para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

14. 'Void Stranger'

La estética retro llama la atención de entrada en este misterioso título, un sokoban [un género de rompecabezas japonés] centrado en una mujer que, con la ayuda de un cetro mágico, pone y quita baldosas para abrirse camino, a la vez que esquiva enemigos, en unas extrañas mazmorras en las que no sabemos por qué está. Pero la cosa no se queda ahí, pues enigmáticos mensajes se suceden a medida que la acción se desarrolla. El estudio finlandés System Erasure sorprende por cómo, partiendo de una premisa sencilla, construye un complejo mosaico perfectamente ejecutado que asombra por las decisiones que toma.

Disponible para PC.

15. 'Resident Evil 4'

En una época marcada por los remakes, es normal que estos despierten ciertos recelos, pues no siempre consiguen estar a la altura del título original. En este caso, Capcom revisita uno de sus grandes clásicos y logra modernizarlo sin que pierda su esencia por el camino. El puntero surival horror actualiza sus mecánicas, demuestra músculo técnico y no diluye su factor hortera por el camino, siendo un título ideal para quienes quieran volver a sumergirse en una España vaciada llenas de zombies o descubrir por primera vez los encantos de las aventuras del agente Leon Kennedy.

Disponible para PC, Playstation 4 y 5 y Xbox Series X|S.

16. 'Sea of Stars'

Desarrollado a través de una exitosa campaña de Kickstarter, este JRPG (juego de rol japonés) desarrollado por el independiente Sabotage Studio es una oda a los clásicos del género al mismo tiempo que un título con interés por méritos propios. La exploración y el combate por turnos armonizan con una estética cuidada y unos personajes con los que encariñarse a medida que la historia –centrada en dos jóvenes que usan sus poderes para hacer frente a los Moradores, unas criaturas que podrían poner en peligro toda la vida– avanza, sencilla pero certera.

Disponible para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

17. 'The Fabulous Fear Machine'

Este año el madrileño estudio Fictiorama ha estrenado dos títulos maravillosos. Aunque Do Not Feed the Monkeys 2099 también merecería estar en la lista, es esta máquina del miedo la que se cuela en la selección por lo original de la propuesta, que une la estética y el tono pulp con las mecánicas de juegos de mesa como Risk, solo que aquí se deben emplear con cabeza los recursos para extender el miedo en la población para conseguir egoístas objetivos. Maquiavélicamente divertido.

Disponible para PC.

18. 'Starfield'

Es cierto que su estreno ha sido algo divisivo, sobre todo por no cumplir con la libertad de movimiento que prometía, pero pese a todo es uno de los grandes videojuegos de 2023, pues además su inmenso universo es perfecto para sumergirse en él en Navidades. La primera apuesta original de Bethesda en 25 años traslada la acción al año 2330, cuando la humanidad vive como un pueblo espacial que explora las estrellas. Como consecuencia, el viaje es el eje de un título en el que la personalización del personaje y la posibilidad de rolear son algunos de sus mayores alicientes.

Disponible para PC y Xbox Series X|S.

19. 'Dave the Diver'

Bucear por la mañana, preparar sushi de noche. La premisa de Dave the Diver no podría ser más sencilla, pues este videojuego surcoreano combina la gestión nocturna de un restaurante con la exploración del fondo marino, en una zona cercana a la Fosa Azul. Al mezclar varios géneros y mecánicas con ingenio e incorporar una estética colorida y un ritmo amable, obtiene como resultado un roguelike muy particular, que no deja de sorprender a medida que se progresa en él.

Disponible para PC y Nintendo Switch.

20. 'Hi-Fi Rush'

A principios de 2023, este indie aparecía por sorpresa para demostrar que el año llegaba fuerte. Lanzado el mismo día que se anunciaba su existencia, logró llamar la atención gracias a cómo su estética comiquera encajaba a la perfección con los temazos de rock que marcan su jugabilidad hack and slash. Al fin y al cabo, sigue la historia de un aspirante a estrella del rock que, usando los poderes de su brazo robótico, hace frente a una megacorporación tecnológica, de manera que la acción se sincroniza con la música, en un particular juego de ritmo que desborda carisma. Por eso, aunque quede lejano su debut, es pertinente cerrar esta lista con el que fue el primer mejor videojuego de 2023.

Disponible para PC y Xbox Series X|S.