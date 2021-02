Willy Bárcenas canta a su madre encarcelada: "Voy a tener que abrir la boca, mejor luchar a muerte"

Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha publicado este viernes una nueva canción titulada 'Mamá' y dedicada como "desahogo" a su progenitora, Rosalía Iglesias, en la cárcel tras haber sido sentenciada a más de 12 años por el caso Gürtel. "Es inútil llorar. Mejor luchar a muerte" y "voy a tener que abrir la boca" son algunas de las frases del tema que le dedica Willy Bárcenas.

La canción ve la luz en la semana en la que el padre del artista, también en prisión, remitió un escrito de confesión a la Fiscalía Anticorrupción y en el que acusa a su expartido de manejar una caja B durante casi tres décadas y al expresidente Mariano Rajoy de triturar los papeles de la contabilidad en negro. "No me voy a perder. Si estoy ahora en la cima te lo debo también", canta Willy Bárcenas en otro momento del tema. "No asumo la derrota. Esta canción y este final no tocan", incide.

Según recoge EFE, su autor dice que se trata del tema "más personal y sincero" que ha compuesto, "fruto del desahogo más necesario". Hoy se publica también todo el disco en el que se encuentra integrada la canción, "La broma infinita" (Voltereta Records).

Condenada por el caso Gürtel, Rosalía Iglesias se encuentra en prisión desde el pasado mes de noviembre, después de que el Tribunal Supremo determinara que, como ya dijo la Audiencia Nacional, conocía la procedencia delictiva del dinero de su marido, al igual que el incremento no justificado de su patrimonio. Ya en mayo de 2018, tras ser condenada por la Audiencia, ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real, si bien apenas estuvo unas horas, ya que su hijo se encargó entonces de abonar la fianza de 200.000 euros que le impuso el tribunal para eludir la cárcel.

El pasado mes de diciembre, el líder del grupo musical Taburete solicitó al juez del caso Villarejo que le permita personarse en el caso Kitchen, donde se investiga un supuesto espionaje a su familia en busca de documentos comprometedores para el PP.

Esta es la letra de la canción:

Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para ti.

Hoy te quiero cantar todas las canciones que el tiempo nos da.

No me voy a perder. Si estoy ahora en la cima te lo debo también.

Es inútil llorar. Mejor luchar a muerte. Yo te quiero, mamá.

Voy a tener que abrir la boca.

Me cuesta mas no asumo la derrota.

Esta canción y este final no tocan.

Pero estaré, resistiré, por ti que me diste la vida.

Y me cuidaste en las noches rotas.

Hoy voy a seguir, por ver esos momentos que quedan por vivir.

Te recordaré si miro cada noche tu foto en la pared.

Es inútil llorar, mejor luchar a muerte. Yo te quiero, mamá.

Voy a tener que abrir la boca.

Me cuesta mas no asumo la derrota.

Esta canción y este final no tocan.

Pero estaré, resistiré, por ti que me diste la vida.

Y me cuidaste en las noches rotas.