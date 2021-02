"Wuhan Zona Cero", en "el ojo del huracán" de la pandemia

Cádiz, 12 feb (EFE).- El gaditano Luis Galán (Barbate, 1979) dirige "Wuhan Zona Cero", un documental que se sumerge en los primeros momentos de la pandemia del coronavirus para retratar, desde su punto de origen y de sus primeros testigos, el impacto de un virus que, desde entonces y sin descanso, mantiene sobrecogido al mundo.

"Creo que el documental va a despertar nuevos conceptos sobre China y su población", mantiene, en una entrevista telefónica con Efe, Luis Galán, quien asegura que no ha tenido ninguna injerencia para elaborar un relato visual que tiene sobre todo "un enfoque muy humano". "Honestamente, no he tenido presiones", insiste.

El documental recorre la incertidumbre y la lucha de un país desde el 25 de enero del 2020, día del Año Nuevo chino, cuando en paralelo a las masivas celebraciones, los hospitales de Wuhan empezaron a llenarse de enfermos con desconcertantes patologías relacionadas con los pulmones; hasta el 30 de junio, cuando, tras un inédito confinamiento que se repitió después en el resto del mundo, el país comenzó a recuperar una cierta normalidad de sus rutinas.

"The First Outbreak", como se titula fuera de España, acaba de empezar un exitoso recorrido por festivales internacionales en el que no deja de recoger premios. Los dos últimos los primeros premios del PIMFF de Praga y del Virgin Spring Cinefest de Calcuta, que se suman a los que ha recibido antes en el AIMAFF de Atenas y a otro en "L'Age d'Or International Arthouse Film Festival" de la misma ciudad india.

Y ya es finalista en otros festivales de cuatro continentes: desde Roma hasta California, o Venezuela.

"Es sorprendente la acogida que está teniendo, asombroso. Nunca había visto un producto que lo seleccionen en todos los festivales a los que se presenta y que le estén premiando en todos", dice este director, nacido y criado en Barbate, hasta que a los 18 años se marchó a Sevilla, después a Málaga y finalmente a Madrid para formarse en el mundo de la interpretación y la creación audiovisual.

Sus cortometrajes de ficción le han llevado tres veces al festival de Cannes, y "AnorMal", un corto documental sobre la pobreza infantil, ganó 34 premios en 107 festivales de 34 países.

En sus manos acabó el año pasado, a través de la productora segoviana CropTV, un disco duro con cuatro terabytes de imágenes grabadas por HubeiTV, una televisión china local cuyos equipos, al principio jugándose el pellejo sin saber qué estaba sucediendo, se adentraron en los hospitales en medio de la incertidumbre por la llegada masiva de enfermos con afecciones pulmonares de origen desconocido para dar testimonio de que "algo raro estaba pasando".

De aquel disco duro ha emergido este documental de 52 minutos, que se adentra en las UCI donde sanitarios y enfermos luchaban sin cuartel, y ofrece las vivencias de un gran abanico de testigos. "El 99 por ciento es un relato en primera persona", explica el director.

Además de sumergirse en "el ojo del huracán" de esta histórica pandemia mundial, el documental quiere dar luz sobre la población que primero la sufrió y que no ha dejado tampoco en esta situación de sufrir estereotipos y prejuicios.

"Un director de cine me comentaba tras ver el documental que nunca había visto a un chino expresar sentimientos, sufrir, llorar. Hay también un racismo global", explica Luis Galán, que conoció el país oriental, antes de esta pandemia, durante la grabación de otro documental y sabe que las emociones no tienen fronteras aunque en China "son más poéticas, eso sí".

Por eso ha tratado de dar "un enfoque muy humano" a esta cinta.

Y también dar voz a temas "de los que prácticamente no se habla nada, que no salen mucho en los medios", como los "terribles" efectos secundarios que padecen muchos supervivientes.

Luis Galán, que ha escrito, editado, y, junto a Ramón Campoamor, dirigido este documental cree que "si todo va bien", "Wuhan Zona Cero" se verá "relativamente pronto" en la televisión en España.

Isabel Laguna