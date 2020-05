Entidades vecinales y ecologistas hacen un llamamiento a la ciudadanía para frenar la ampliación del Puerto de València

"Estimadas vecinas, estimados vecinos: Somos la Comissió Ciutat-Port, integrada por varias plataformas vecinales y ecologistas. Como el Puerto de València no para ni con la Covid-19, estamos llevando adelante una campaña en defensa del litoral valenciano y contra el expansión de la infraestructura portuaria".

Así reza el correo electrónico de forma masiva está enviando la Comissió Ciutat-Port y vecinos y vecinas de València y de las comarcas de l'Horta con el objetivo de dar a conocer los inconvenientes de la mencionada ampliación, cuya DIA data del año 2007 y es de un proyecto diferente, además de movilizaciones que se van a ir llevando a cabo ya no solo contra este proyecto, sino contra todas las políticas que no tengan en cuenta la emergencia climática.

En la misiva, la entidad formada por colectivos como la plataforma El litoral per al poble, Per l’Horta, Acció ecologista Agró, Ecologistes en Acció, o la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, recuerda que "la ampliación del Puerto no respeta el medio ambiente ya que afectará en las playas del sur, el Saler y la Albufera, la huerta de Alboraya-Meliana, y pueblos del alrededor de la V-30, provocando la fragmentación de hábitats.

Además, afirman que "la ampliación no respeta nuestra salud por la contaminación del aire, de ruido, de polvo, además del deterioro de la calidad visual y ambiental de nuestro entorno".

Por último, aseguran que el proyecto "no respeta nuestra sociedad ni economía" puesto que quieren invertir "miles de millones de euros para beneficio de una empresa privada, que darían mayor rendimiento social, pero también económico, invertidos en transporte público, rehabilitación de viviendas y adaptación de pueblos y ciudades al cambio climático".

En el correo, la Comissió Ciutat.Port habilita tres canales de para difundir toda la documentación sobre el proyecto, así como futuras movilizaciones. Así, han creado la página de Facebook 'No a l’ampliació del port de València', el canal Telegram -Port+València y la página web València Saludable.

Precisamente, este viertes se reúne el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), aunque entre los puntos del orden del día no figura la adjudicación de la concesión de la futura terminal a la compañía TIL, filial de MSC, un trámite que estaba previsto para el mes de marzo que quedó paralizado por la crisis del coronavirus.