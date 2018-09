Morera cree que no tiene "ningún sentido" mantener en la cárcel a los políticos catalanes y apuesta por el diálogo

"Tiene razón, @jordievole, no tiene ningún sentido, ni razón, ni base jurídica, mantener en prisión preventiva a @joseprull @junqueras @ForcadellCarme @raulromeva @quimforn @jcuixart @jordisanchezp @dolorsbassac. Hace falta buscar diálogo, acuerdos sobre base política, no de acusación penal".

Así se ha pronunciado este domingo el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, de Compromís, en su cuenta de Twitter al comentar un tuit del periodista Jordi Évole en el que informaba de que había visitado en la cárcel a Jordi Cuixart y añadía: "Deseo su libertad (y la de sus compañeros)". Évole enlazaba un artículo publicado en La Vanguardia en el que Ignacio Sánchez Cuenca criticaba el "empeño" del Tribunal Supremo de acusar de rebelión a los líderes del movimiento independentista catalán.

Morera, que pertenece al Bloc Nacionalista Valencià, una de las formaciones que integran Compromís, ha mantenido en algunas ocasiones posturas públicas más próximas a los nacionalistas catalanes que las del conjunto de la coalición, aunque en este caso coincida plenamente con la que ha venido sosteniendo en el sentido de apostar por el diálogo para hacer frente al conflicto independentista en Catalunya.

En todo caso, el comentario público del presidente de las Corts Valencianes, realizado a título personal, contrasta con la actitud de la mayoría de dirigentes de Compromís de situar el tema catalán en un lugar secundario de su agenda. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, por ejemplo, se pronunciaba el pasado dia 29 de agosto en un tono de distanciamiento al asegurar en una entrevista sobre el presidente catalán: "Todavía no he oído a Quim Torra decir nada que me interese".

Oltra afirmaba que el debate en Catalunya está "profundamente empobrecido" y centrado en el "lazo arriba o lazo abajo". Sin embargo, expresaba sus "dudas" sobre si el Gobierno debe defender al juez Llarena ya que que podría sentar un precedente "muy peligroso". En ese punto coincidía con otro mensaje reciente de Morera en el que criticó la defensa a cargo del Estado del juez Pablo Llarena en una denuncia de Puigdemont por unas declaraciones públicas sobre la causa que instruye y se preguntaba: "¿Y la separación de poderes?".