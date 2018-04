Oltra critica que los tránsfugas provocan la desafección política de la ciudadanía

Al nuevo alcalde de Alicante gracias a los tránsfugas del Ayuntamiento el Consell le da la bienvenida y le desea que las relaciones sean cordiales y fluidas. Mónica Oltra, quien ayer como portavoz de Compromís lamentaba la pérdida del ayuntamiento de Alicante y mandaba sus condolencias a su formación, este viernes, como portavoz del Ejecutivo autonómico ha tenido que asumir el perfil institucional y felicitar a Luis Barcala.

La vicepresidenta no ha querido criticar el cambio de signo político en el ayuntamiento, ni echar culpas, ni referirse a nadie en concreto. Preguntada sobre si se puede hacer algún tipo de autocrítica por haber llegado a esta situación tras la dimisión del primer edil socialista, Gabriel Echávarri, ha indicado que "el Consell no tiene que hacerla", sino que corresponderá "a cada parte".

Sí ha tenido, sin nombrarla, palabras para Nerea Belmonte, ex de Guanyar Alacant, cuyo voto ha sido decisivo para que la coalición progresista tuviera que salir por la puerta. "Como demócrata, me preocupa que la mayoría social y electoral que surgió en Alicante de las elecciones de 2015 no se corresponda ahora con el gobierno", ha enunciado.

Asimismo, ha lamentado "la pérdida de calidad democrática que supone la pérdida de credibilidad cuando una persona tránsfuga cambia un gobierno en contra de la mayoría social" y se produce "una escisión entre la voluntad de los votos que recibió esa persona y lo que haga después". El transfuguismo, ha considerado, "provoca desafección política" porque distorsiona la voluntad ciudadana y lleva al debilitamiento de la democracia.