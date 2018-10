El 'fontanero' del PSPV-PSOE José Manuel Orengo cambia a Ximo Puig por la naviera Baleària

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se queda sin uno de sus cerebros políticos y sin el fontanero -junto a su primo y exsecretario de organización Alfred Boix- que le permitió auparse a la secretaría general del partido. José Manuel Orengo ha cumplido su promesa y se ha marchado al sector privado, concretamente como director corporativo de Expansión de la naviera valenciana Baleària.

Baleària, con sede en Dénia, se ha convertido en una de las principales empresas de la Comunitat Valenciana y es un ejemplo de gestión, liderada por su presidente Adolfo Utor. Utor y Orengo se conocen desde la etapa del primero en el PSPV -el empresario llegó a ser candidato municipal al ayuntamiento de Dénia en las listas socialistas-.

Pero además, también tejieron una estrecha relación cuando el Ayuntamiento de Gandia, con Orengo de alcalde, y la Fundación Baleària firmaron un convenio de colaboración para potenciar la Ruta dels Borja. La empresa alquiló dos ferris al consistorio para promocionar el turismo de la ciudad de la Safor en Balears. La iniciativa acabó en un sonoro fracaso.

Orengo, que ya había anunciado que abandonaba la política tras varios escándalos protagonizados en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se ha mostrado muy satisfecho con su nuevo puesto directivo, que dependerá directamente de Utor. "Me ha pillado por sorpresa porque quería descansar un par de meses, pero no he podido decir que no", ha explicado el ya expolítico, que sólo ha estado 18 días apuntado al paro.

El exalcalde de Gandia y exasesor de Presidencia acaba de terminar un MBA cursado en la Universidad Internacional Valenciana (VIU). Su primera opción laboral era el fondo de inversión de la Universitat Politècnica, aunque finalmente "la insistencia" de Utor le ha hecho decantarse por la naviera. Desde el pasado viernes ya forma parte del equipo de Baleària y este jueves ya viaja a Barcelona a acometer su nueva tarea.

"Estaba harto de la política y me quedan quince años de trabajo hasta la jubilación", ha asegurado Orengo, quien considera que la polémica de Cical y la presunta financiación ilegal del PSPV se han utilizado para atacarle personalmente. De momento, un juzgado de Gandia investiga la venta de unos terrenos a la familia de la agencia de publicidad que montaba las campañas socialistas cuando Orengo era alcalde.

El político se va pero su influencia en el partido se ha mantenido. Su exmujer ocupa una plaza de asesora del PSPV en la Marina de Valencia. Vicent Llorens, director de la Marina, trabajó para Orengo en el Ayuntamiento de Gandia.