Sanidad aumentará la plantilla del hospital de Alzira en 303 empleados tras la reversión

La Conselleria de Sanidad ha anunciado este miércoles que ampliará la plantilla del hospital de Alzira y del resto del departamento sanitario de la Ribera en 303 profesionales desde el 1 abril, fecha en que la gestión pasará de las manos privadas de Ribera Salud a la administración pública, hasta final de año.

La consellera, Carmen Montón, ha asegurado al respecto que no solo no se van a suprimir servicios como se había rumoreado, sino que se van a crear nuevos que hasta ahora no existían propiamente, como el de cirugía pediátrica.

Montón ha comentado que el aumento de personal sanitario, junto a la inversión prevista de 5,7 millones de euros que se destinarán a la mejora de las instalaciones, marcarán "el renacer de este departamento tras 18 años de privatización".

Sobre el supuesto borrado de datos sensibles denunciado por diferentes sindicatos, Montón ha informado de que sigue en marcha la inspección puesta en marcha para esclarecer los hechos y que este mismo miércoles se ha confirmado un presunto borrado de datos relativo a la Unidad de Conductas Adictivas (UCA).

Al respecto, ha explicado que una vez finalice la inspección determinarán si emprenden acciones administrativas o de algún otro tipo si procediera contra Ribera Salud.

En cuanto a los supuestos reparos del Consell Jurídic Consultiu por la aprobación del decreto ley previsto para este viernes relativo a la subrogación de los empleados, Montón ha explicado que el texto legal se ha redactado atendiendo a esos reparos y que es un aval jurídico a la ley de acompañamiento aprobada en la que se regula la nueva condición de los trabajadores.

De este modo, el 1 de abril la plantilla del departamento quedará integrada por 1.423 personal indefinido no fijo, 310 estatutarios, y sustituirá a los 254 temporales con profesionales entre los 14.000 trabajadores que se han inscritos en la bolsa de trabajo. Montón ha destacado que ya se están llamando para cubrir estas plazas y que el 1 de abril estén ya estos puestos.

Por todo ello, Montón ha garantizado que el 1 de abril la situación será de "normalidad" y ha pedido "tranquilidad" porque "no va a haber ningún tipo de ruptura asistencial ya que los profesionales seguirán en sus puestos" y la dirección se irá nombrando al igual que en el resto de departamentos.