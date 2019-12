Moreno en el juicio de Les Arts: "Si Trini Miró, máxima autoridad de la Cultura, y Garrido, del Jurídic, me dicen que no hay que sacar concurso yo poco puedo decir"

El exdirector financiero del Palau de Les Arts Ernesto Moreno ha descargado cualquier responabilidad en el presunto saqueo de la intitución operística, a través de los patrocinios, la promoción y la publicidad en la fallecida exintendente Helga Schmidt. Moreno ha sido el primero de los acusados en declarar en el juicio que durante estos meses juzga la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Además, el exdirector financiero, que se enfrenta a ocho años de cárcel, ha señalado a la exconsellera Trini Miró y al expresidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, ambos fuera de la causa, como inductores de que se adjudicaran los contratos de patrocinio a la empresa privada Patrocini de Les Arts sin ningún concurso público.

"Si Trini Miró, máxima autoridad de la cultura en ese momento, y Vicente Garrido, máximo representante del Consell Jurídic Consultiu, me dicen que no hay que sacar ningún concurso, yo poco más puedo decir", ha explicado a preguntas del fiscal. Y es que un informe encargado al despacho Broseta, y firmado por su socia Rosa Vidal, recomendaba sacar a libre concurrencia este contrato de patrocinio que debía aportar a la institución operística 20 millones de euros en cuatro años. En el primer ejercicio no se llegaron a los cinco millones.

Moreno ha descargado la responsabilidad final de las decisiones sobre este contrato en Schmidt. Tras conocer el informe de Broseta, "lo trasladé al gabinete de la intendente". Posteriormente, el presidente del Consell Jurídic Consultiu hizo otro informe a título personal en, "unas notas", en las que defendía que no hacía falta sacar a concurso el proceso porque se trataba de una captación de fondos.

Eso sí, ese informe de Vicente Garrido, pese a avalar el acuerdo con Patrocini de Les Arts, apuntaba: "No es óbice que se deben cumplir los preceptos de concurrencia y publicidad". Finalmente no se siguió ningún procedimiento y solo el "informe Diógenes" fue el que descubrió lo que posteriormente se ha conocido como Caso Palau de les Arts.

Sobre la relación empresarial entre la intendente del Palau y la sociedad Patrocini de Les Arts, Moreno ha dicho que pasó notas de elementos de naturaleza "estética" que no beneficiaban a la imagen del Palau. "La pertenencia de la intendente a un consejo de administración de una empresa o los nombres de determinadas empresas. Helga tenía una elevada formación artística, pero que se hablara de sociedades o no no lo entendía", ha explicado.

El exdirector financiero de Les Arts ha asegurado ante el tribunal y a preguntas del fiscal que se mantuvo el departamento de patrocinios pese a la externalización para los ingresos públicos, como el Ayuntamiento de València. "No se obtienen más patrocinios con la externalización", ha admitido el acusado, que sí que reconoce que la empresa externa "consiguió nuevos patrocinios".

El fiscal también se ha intersado por la empresa Viva Europa, de Vicente Noguera Puchol y Joaquín Maldonado, que también participaban en Patrocini de Les Arts. "Tampoco se sigue procedimiento administrativo con este festival. Solo una ficha firmada por la intendente y una justificación del proyecto. Hay expediente de contratación, pero no como los habituales sujetos a la ley de contratos. La especificidad artística requiere otro tipo de requerimientos", ha explicado.

"Los 300.000 euros entraron dentro de la estimación que hizo la intendente. La intendente presentaba la programación al patronato y se le aprobaba. Yo debía respetar la propuesta de la intendente y la validación del patronato", ha declarado, al tiempo que ha incidido en que "la intende siempre habló de que esto era un acuerdo que ella había pactado con la vicepresidencia de la Generalitat la que acabaría pagando". "Nosotros no damos subvenciones", ha sentenciado.