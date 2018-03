L'amor a la infantesa puja a escena a Alacant i Castelló

Uns xiquets juguen al país on tot comença. Malden per descobrir l'amor i transformar el seu univers. Imiten els majors, amb audàcia i desimboltura. S'atreveixen a estimar-se sense saber quin n'és el veritable significat. No dubten a enemistar-se, fins i tot, abans de trobar la paraula odi a les butxaques. Saben d'olors, de pell, de carícia, d'abandó, de refugi i de desig. Però no saben del temps. Amour és una obra de teatre infantil que va guanyar el Premi Max 2017 al millor espectacle familiar. Alacant, Teatre Arniches, Divendres, 23 de març, a les 20.30 hores Castelló de la Plana, Teatre Principal, diumenge 25 de març, a les 18h

