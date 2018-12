La izquierda de Alcoi tumba la “sospechosa” moción del PP para optar a ser Ciudad Europea de la Navidad

Alcoi no optará a ser Ciudad Europea de la Navidad 2020 y todo pese a que hace unos días la moción del Partido Popular había encontrado casi el apoyo unánime para que saliera adelante. Sin embargo, PSPV y Compromís han cambiado en el último momento de postura tras las sospechas que había lanzado Guanyar y los tres grupos votaron en contra de la propuesta en el pleno celebrado en la noche de este lunes.

Sospechas que pasaban, como había publicado este diario, por los evidentes lazos que unía a la organización de esta distinción con una asociación vinculada al PP como es la Fundación Iberoamérica Europa, Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE) cuyo presidente, Pablo Izquierdo, fue diputado de la formación conservadora y exjefe de prensa de Aznar y donde Ana Botella fue vicepresidenta. Guanyar había denunciado que dicha entidad también había sido investigada por una serie de corruptelas y que durante el gobierno de Aznar se le había otorgado 20 millones de euros en subvenciones.

Con todo, la edil de Turismo, la socialista Lorena Zamorano, explicó que el equipo de gobierno no iba a respaldar la moción “porque las consultas hechas al Ministerio de Cultura para ver la trayectoria de esta asociación dejan claro la nula repercusión que tiene a nivel nacional e internacional y que en pocas palabras no queda claro el beneficio que pueda tener para Alcoi una distinción que solo tiene un año de vigencia”. Asimismo, Zamorano añadió que tras visitar la web se encontraron “circunstancias muy curiosas que en lugar de transmitirnos tranquilidad, nos generaron más dudas”, en alusión a que CIPIE se autodenomina asociación sin ánimo de lucro “pero demanda para su inscripción 3.000 euros”. “No me explico cómo no han sido los primeros en retirar la moción y tratar este tema con cautela porque da mucha pena”, concluyó dirigiéndose a la bancada del PP.

Anteriormente había hablado el portavoz del grupo municipal de Compromís, Mario Ivorra, quien había propuesto al Partido Popular que retiraran la moción “y con el espíritu de consenso del que nos caracteriza les pedimos documentación para aclarar sospechas”. “No podemos más que estar molestos por el hecho de unir nuestra tradición con la sospecha, el favoritismo, la corrupción y el beneficio político”, había dicho. Y es que, a su juicio, se corría el peligro de “perjudicar el nombre de la ciudad y la candidatura de patrimonio de la humanidad de la UNESCO”, en alusión a la candidatura aprobada por unanimidad en el Senado el pasado mes de febrero para que la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoi opte a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad del organismo dependiente de las Naciones Unidas.

“Una mina antipersona”, así definió Cristian Santiago, de Guanyar, la moción del PP. “A nosotros se nos presenta una propuesta que de entrada parecía amable pero a golpe de click te encuentras con una mina antipersona que cuando menos te lo esperas te explota en las narices”. En opinión de Santiago, se trataba de una “patata caliente” que pretendía que Alcoi “sea una ciudad europea del PP de Navidad”. Sobre el coste de 3.000 euros para inscribirse se preguntó “¿adónde va ese dinero?” y recordó que para resolver todas las dudas que les ha generado esta situación la eurodiputada Marina Albiol preguntará en el Parlamento Europeo.

Por su parte, el Partido Popular respondió a las intervenciones acusando a Guanyar de “confundir a la población utilizando medias verdades o mentiras”. “Ya han masacrado a esta fundación en los medios de comunicación y cuando hay un tema del que no se sienten cómodos, hablan de corrupción”, espetó Rafa Miró.

Quedaba por escuchar a Ciudadanos, formación que se abstuvo tras exponer su portavoz Jorge Sedano una posición intermedia. Dijo al principio que veía la moción “razonable”. ”Las acusaciones hay que cogerlas entre comillas porque la información es de verdad o puede que no lo sea”, llegó a señalar. Concluyó su turno insistiendo en que se trataba de “una buena idea” y pidió al PP que “no la tirara a la papelera” y que se llegase a un consenso.