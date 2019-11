Ciudadanos Alicante carga falsamente contra Marzà por el uso del valenciano en la elección del director del Teatro Principal

Nueva polémica de la concejalía de Cultura de Alicante con respecto a la futura dirección del Teatro Principal, puesto vacante desde la salida de su anterior director, Paco Sanguino, quien pasó a encabezar la candidatura del PSPV-PSOE para las municipales de mayo.

En esta ocasión, el regidor del área, Antonio Manresa, ha confundido requisito lingüístico con mérito sobre el proceso de selección del nuevo director de un centro propiedad del consistorio, el banco Sabadell y en un 30% de la Generalitat Valenciana.

En un primer momento, Manresa aseguró en un comunicado que “tal y como figura en las bases enviadas hoy mismo [este jueves] por la Conselleria de Cultura controlada por el nacionalista Marzà, el valenciano es condición sine qua non para poder aspirar a ser el nuevo director del Teatro Principal”.

Sin embargo, dos horas después, y sin hacer mención a su propio error, el edil naranja obviaba en otra nota de prensa el requisito, que ya dejaba de existir, aunque se mantenía en el supuesto “criterio” del valenciano: “Queremos que el máximo responsable del teatro sea el mejor profesional y no vamos a permitir que se rechacen aspirantes por no hablar valenciano“, afirmaba, rechazando “de forma categórica que en la elección del nuevo director del Teatro Principal primer cualquier otro criterio que no sea el de máxima profesionalidad”.

En los dos documentos, sin embargo, se mantenía a continuación la misma crítica contra Marzà al señalar que no cree que “entrar en una deriva nacionalista sea lo mejor para nuestro teatro. Nosotros a lo que aspiramos y vamos a defender frente a este planteamiento es contar con el mejor director para poder traer a Alicante las mejores obras y que el aforo de nuestro teatro se llene. La política y menos la que plantea romper España no tiene cabida y el gobierno del Botánico se equivoca de plano si cree que vamos a permitir que el Teatro Principal sea otra cosa que un foro de cultura y diversión para los alicantinos”.

Reacciones

Este viernes, Compromís y Unides Podem han criticado que Ciudadanos “se haya precipitado en su interés por criticar la gestión del Consell en plena campaña electoral, confundiendo el requisito lingüístico con el mérito por el uso del valenciano”, aseveraba el líder morado Xavier López.

“Algo que, en un primer momento, le parecía bien, pero que dejó de convencerle cuando se dio cuenta de su confusión. Para Unides Podem, el valenciano debe ocupar un espacio muy importante en el Teatro Principal, y su nuevo director o directora debe, sin ninguna duda, conocer y dominar esta lengua”, añadía.

Para Compromís, como también recordaba el partido de Pablo Iglesias, Antonio Manresa “ha vuelto a meter la pata” y lo que quiere “es boicotear un proceso de selección con el que está en desacuerdo” al referirse al intento de Cs de presentar como candidato a Juan Luís Iborra, exdirector del Festival de Cine de L'Alfàs, sin que se hubiera abierto el concurso público.

"Cometió la irresponsable imprudencia de presentar un candidato, y ahora este proceso abierto no le viene bien", argumenta el comunicado. "Y el problema real es que el señor Manresa sí que ha entrado 'como un elefante en una cacharrería' en la cultura alicantina. Por eso instamos al señor Barcala a no escurrir el bulto con los desmanes de sus socios y a poner un poco de orden en ese bipartito de las derechas".