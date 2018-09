Nace el primer servicio gratuito de sexología para mujeres -y sus parejas- supervivientes de cáncer de mama

La sexualidad es, para muchas mujeres que han logrado vencer al cáncer de mama, una de las principales víctimas del proceso de supervivencia. Para recobrar la normalidad en las relaciones sexuales, nace el primer servicio gratuito en la Comunidad Valenciana de sexología específica orientado tanto a las que han superado un cáncer de mama como a sus parejas.

Este miércoles se presenta en la localidad de Aspe y está coordinado por la asociación de Mujeres Afectadas del Cáncer de Mama de Aspe (MACMA), con la colaboración de la Diputación de Alicante y la organización Ases.

“Se trata de un proyecto piloto en la Comunidad Valenciana”, avanza David Mellado, sexólogo de Ases, cuyo acrónimo significa Acción Social, Educación y Salud. Para empezar, aclara que cuando hablamos de sexualidad no solo hablamos de sexo, “hablamos también del plano emocional que tiene mucho que ver con la felicidad de la persona y lo que necesitan estas personas es mejorar su calidad de vida” tras un proceso que puede llegar a ser traumático.

La mayoría de los estudios médicos y universitarios confirman que alrededor de un 70% de las mujeres que han superado este tipo de cáncer afirman padecer problemas sexuales. Esto se debe, en parte, a los fármacos que se emplean para combatir la enfermedad. “Suelen tener afectación negativa en la sexualidad y repercute en sequedad vaginal y falta de deseo sexual”, señala Mellado. “Y ahí es cuando muchas mujeres se resignan, piensan que si no les apetece pues ya está y no, hay que buscar soluciones”, añade. Soluciones que, por otra parte, no encuentran cuando buscan información. “Es una de las cosas que nos han dicho las mujeres, que cuando quieren informarse al respecto, casi no encuentran nada”, asegura.

“Superar el cáncer de mama suele dejar secuelas que afectan a mucha facetas de la vida. Nos referimos a un gran crisis psicológica, social y de imagen”, contextualiza este profesional, que recuerda que un porcentaje de las mujeres afectadas, “aunque no todas como se piensa”, acaba pasando por una mastectomía (extirpación del seno).

¿Por qué hasta ahora no se ha extendido este servicio de sexualidad? Le preguntamos. “Hasta ahora no ha existido algo así porque los esfuerzos están encaminados en superar el cáncer. Por suerte, la supervivencia a esta enfermedad es alta y en la actualidad, con buen tratamiento, lo superas”, responde.

La pareja

“Y al centrarte en sobrevivir al cáncer, la sexualidad queda en segundo plano, más privado y menos importante, por ello lo que debemos hacer es readaptarnos a los cambios”. Cambios que pasan, en el caso de las mujeres con pareja, en la colaboración con la misma. Porque los datos son claros: entre el 20 y el 26% de las parejas que han superado cáncer de mama acaban en divorcio. “Este servicio lo enfocamos a su vez para la pareja de la mujer porque también ha pasado la enfermedad con ella y, por tanto, también necesita ayuda”, comenta este sexólogo que ha trabajado para varias administraciones públicas a lo largo de su trayectoria.

El proyecto empezó a gestarse en enero de este año y se pondrá en marcha hasta diciembre en terapias individuales para las personas de la provincia de Alicante.