La pinza Compromís-PP deja sin sueldos a los alcaldes del PSPV en minoría de Benigànim y el Verger

Los gobiernos en minoría locales del PSPV teniendo de espaldas a Compromís estan resultando complicados para los socialistas. Así se ha demostrado en los casos de Benigànim y el Verger donde porque se han roto las negociaciones o por una mala relación de largo han hecho que la coalición, pese a facilitar gobiernos socialistas, ahora con el PP están complicando la organización, y empezando por retirar los sueldos a los munícipes.

En el caso de Benigànim la alcaldesa Amparo Canals, ha advertido que podría dimitir de su cargo un mes después de su reelección des pués de que Compromís y PP, partidos mayoritarios a la oposición, hayan tumbado la propuesta de su remuneración, dejando en el aire de momento qué será del ejecutivo del mandato.

En Benigànim el PSPV llegó a cerrar un acuerdo de gobierno con Compromís, pero se rompieron las negociaciones a la hora de repartir las delegaciones. Con esta situación la alcaldesa Canals constituyó un gobierno únicamente con los 6 ediles del PSPV y sin incluir a los 2 de Compromís, los cuales ahora, con los 5 del PP, han tumbado las asignaciones económicas del gobierno.



La propuesta del ejecutivo de Amparo Canals era que la alcaldesa cobrara el mismo que la legislatura anterior, 2.585,81 euros brutos al mes por dedicación exclusiva. Canals recuerda que desde que fue escogida alcaldesa en 2015, dado su trabajo Trabajadora Social del mismo Ayuntamiento de Benigánim, se encuentra en condición de servicios especiales y la ley de incompatibilidad le impide hacer una dedicación parcial. Por eso ha manifestado que "si no me dejan ser alcaldesa seré trabajadora social", y recrimina a los regidores de PP y de Compromís que "están hoy muy contentos porque saben que, como no puedo trabajar en mi lugar de trabajo y ser alcaldesa, si no reconsideran su votación, tendré que renunciar a la alcaldía".



En su negativa el PP afirmaba que el origen estaba en el comportamiento de Compromís, para entender que la coalición los faltó la "cordialidad" que los brindaron para realizar un gobierno de coalición de las tres formaciones. Desde Compromís se afirma que estaban de acuerdo en el fondo (que haya remuneración para los cargos), pero no en las formas porque no ha habido negociación; aun así el portavoz Pep Calero afirma que no están roto las relaciones, sino que se un "alargamiento", pero piden "diálogo".

El Verger

Un caso similar se ha producido en el Verger, pero aquí las relaciones entre PSPV y Compromís están viciadas desde la pasada legislatura, aquí la coalición también ha votado junto al PP para evitar en este caso el aumento de salario del alcalde Ximo Coll, y le ha retirado toda remuneración.

El equipo de gobierno socialista proponía una subida de 500 euros del salario del alcalde, llegando así a los 2.500 euros brutos mensuales, cifra que para el portavoz de Compromís, Basili Salort, era "descomunal", además también se preveía el aumento salarial del resto de miembros, tres concejales habrían cobrado 1.500 euros, y la quinta edil 350 euros.

Desde la coalición en la localidad critican el "ninguneo" del alcalde Coll, asegurando que "nos hemos visto en la obligación de recordarle, en primer lugar, que se encuentra en minoría. Que ha propuesto un sueldo de vértigo, absolutamente innecesario, y que nos demuestra que está por el dinero". No obstante también han añadido que "entendemos y no negamos que quien trabaja ha de cobrar. Simplemente exigimos cierta coherencia al respecto" por lo que hacen un llamamiento "a la negociación y al diálogo".

Ante esta situación el alcalde Ximo Coll ha afirmado que "no hay moción de censura porque serían expulsados de Compromís. Pero sí hay pacto de oposición". Coll anunció ayer que tendrá que volver a la fontanería donde trabajaba para poder tener ingresos.