Compromís solo contempla en Benigànim un gobierno liderado por el PSPV, pero pide "diálogo, sin líneas rojas"

Después de que en el pasado pleno extraordinario de Benigànim Compromís y PP dejaron sin sueldo a la alcaldesa del PSPV, Amparo Canals (con un gobierno en minoría) y que esta amenazara con dimitir por no poder compatibilizar su trabajo a tiempo parcial, desde la coalición se ha pedido "diálogo" y se ha afirmado que no contemplan otro gobierno que no esté encabezado por el PSPV.

Compromís acusa a los socialistas de haber insinuado que los valencianistas tenían un pacto con el PP, a la cual cosa han respondido que "Compromís no ha facilitado, ni facilitará bajo ningún concepto, ni por acción ni por omisión, un gobierno del Partido Popular en Benigànim». Y en cuanto al sueldo de la alcaldesa manifiestan que son favorables a que tanto Canals como los concejales "puedan recibir un sueldo justo y adecuado al trabajo que realizan", no obstante afirman que rechazan "las propuestas unilaterales, que no han sido previamente dialogadas ni consensuadas".

Sobre las negociaciones por las delegaciones reconocen que Cultura ha sido el punto más conflictivo, competencia que reclamaba Compromís pero que el PSPV "mantuvo una negativa absoluta al diálogo"; en este punto los socialistas han afirmado que no la querían ceder, y que en todo caso se podría compartir. Compromís también ha añadido que tampoco se ha ofrecido de forma íntegra Educación y que se exigía su división en dos "para retener el control". Ante ese bloqueo los valencianistas también han rechazado que la alcaldesa aprobara un decreto "de forma unilateral" con el cual atribuía todas las delegaciones al PSPV.

Respecto a la actitud de la alcaldesa Amparo Canals afirma que ha sido "agresiva, autoritaria e irrespetuosa" hacia los regidores del PP y de Compromís. Con todo concluyen que "Compromís continúa apostando de forma decidida por el diálogo, sin ninguna condición ni línea roja, para hacer realidad la constitución de un gobierno de progreso, plural, liderado por el PSOE, y que implemento las medidas recogidas al Acuerdo de Progreso".