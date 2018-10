Grabaciones de Villarejo: "los mítines del PP de València los pagaban empresas porque requerían un presupuesto de la hostia"

Las polémicas grabaciones del excomisario Villarejo que durante los últimos días han trascendido en la que se comentan tramas judiciales en las altas esferas, también han salpicado a la Comunitat Valenciana a través del caso Gürtel.

En la última grabación que ha revelado el portal Moncloa.com Villarejo mantiene una conversación con el también comisario Gabriel Fuentes entre los lavabos y cafés, y en la que Fuentes explica que empresas privadas han pagado actos del PP de València, como el de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2008 en la plaza do toros. Explican que Álvaro Pérez 'el Bigotes' presentaba "un presupuesto de la hostia", y desde la dirección del PP se le decía "hostia, no tenemos un puto duro, no me jodas [...] llama a Iberduero, hay que darme luz verde... [y ellos dicen] yo te la doy".

Con esto concluyen ambos conversantes que aunque las facturas de propaganda electoral las paguen empresas "es como si lo pagara el partido", pero que con todo "no parecen tener más historias".

Entre ambos también hablan de Juan Cotino, exdirector de la Policía Nacional con José María Aznar, de quien afirman que no está en política "ni por dinero ni por prestigio", y que lo único que teme Cotino es que le puedan amenazar por cuestiones personales. Así tanto Fuentes como Villarejo se comentan que se han reunido con él en diferentes ocasiones, que es un hombre "de honor" y que "no ha dado cencesiones" a su familia, desde las administraciones públicas.