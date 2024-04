L'Ajuntament d'Alzira aprova l’acord de col·laboració amb l'EGM de Materna

El Ple de l’Ajuntament d’Alzira ha aprovat la col·laboració amb l’entitat de gestió i modernització (EGM) del polígon industrial de la partida de Materna. L’EGM es tracta d’una espècie de comunitat de propietaris d’empreses que gestionarà el polígon i que signarà un conveni amb el consistori on es regularan les obligacions i drets d’ambdues parts.

Després d’esta aprovació inicial al plenari, l’acord es publicarà en el BOP per a obrir un període d'al·legacions i tornar a passar pel plenari per a la seua aprovació definitiva prevista per al mes de juny.

Dins de l’acord de col·laboració l’Ajuntament tindrà representació dins de la Junta Directiva de l’EGM i s’aporta una partida de 18.000 euros des del departament d’IDEA. La regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç, Gemma Alós, ha destacat que “esta creació suposarà un canvi radical per al polígon perquè tindrem accés a noves línies de subvenció que van dirigides només a polígons amb EGM constituïda”. L'edil ha afegit que es tracta d'una “aposta important d’este equip de govern per la millora dels polígons, atenent així una reivindicació històrica dels empresaris, continuant treballant per enfortir el teixit industrial de la nostra ciutat”.

L’alcalde, Alfons Domínguez, ha manifestat que al ple d'aquest dimecres “es va donar el primer pas per a potenciar i modernitzar els nostres polígons industrials. D’esta manera, amb la imprescindible col·laboració amb el teixit empresarial hem d’aconseguir l’augment de la competitivitat i donar un valor afegit a les nostres àrees industrials per a consolidar el pol d’atracció d’inversions, apostant així per aspectes d’una major sostenibilitat ambiental, digitalització i millores sociolaborals”.