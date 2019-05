El MuVIM acull la presentació del documental 'Sóc perquè som'

El MuViM (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat) acollirà aquest dissabte 18 de maig l'estrena el documental 'Sóc perquè som'. La pel·lícula planteja, des d'un punt de vista educatiu, la dicotomia entre les accions que encaminen la societat en l'amor cap a la vida, envers aquelles que contribueixen a destruir-la.

La peça ha estat coproduïda per l'Associació Sura i Naniwa amb la col·laboració dels ajuntaments de Paiporta, Massanassa i Benetússer, i va estar enregistrada durant els mesos d’abril a juny de 2018 dins de programes municipals d'educació emocional desenvolupats a les tres localitats, fent servir com a metodologia l'Aprenentatge Servei (APS).

Aquesta metodologia consisteix en aprendre un contingut teòric determinat i portar-lo a la pràctica en benefici de la comunitat amb la finalitat d’apoderar els i les joves, i de realitzar pràctiques de transformació social profundes i reals.

En el cas del documental 'Sóc perquè som', el contingut de l’APS, és una reflexió sobre la dicotomia 'visca la vida' front a 'visca la mort', on en un costat de la balança es posen les guerres, la desigualtat, la injustícia, el consumisme o el masclisme i totes aquelles accions quotidianes que els promouen, mentre que a l'altre costat es col·loquen el suport mutu, el respecte, l'humanisme, i tot allò que en el dia a dia afavoreix a la justícia social, el respecte, la dignitat, la llibertat i el ple desenvolupament de l'ésser humà.

La projecció del documental començarà a les 12h, i en acabar la projecció hi haurà una taula rodona-debat que estarà composada per Vicent Moreno, impulsor i president d’Escola valenciana (2010-2018); Òscar Chiva, professor de la Universitat Jaume I de Castelló i expert en innovació educativa; i Alejandra Acosta, activista social i fundadora del projecte Break the silence.