La Fundació FULL i Escola Valenciana promouen la lectura en valencià amb un Club Lector 100% virtual

La iniciativa s’emmarca dins del club virtual ‘Full de Lectura’ i té com a objectiu completar l’actual proposta de llibres amb lectures específicament pensades per a persones que s’inicien a parlar o llegir en valencià Amb aquest nou mètode es pretén trencar les fronteres físiques i impulsar la tasca desenvolupada per ambdues entitats en la promoció de la llengua