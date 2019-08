L’IVAM obrirà en 2020 la primera Fanzinoteca d’Espanya dedicada al còmic i la il·lustració

La primera hemeroteca fanzinera d’Espanya obrirà les seues portes al públic en l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) l’any 2020. La col·lecció de quasi 4.000 fanzines amb la qual compta actualment la biblioteca del museu serà d’accés lliure per a investigadors després del procés de catalogació que està duent a terme l’expert en fanzines Eduardo Guillén Rodrigo, llicenciat en Història de l’Art i apassionat de les vinyetes.

La fanzinoteca de l’IVAM compta amb exemplars molt especials com el Zap Comix núm. 0* de 1968, considerat un dels primers de la generació underground, o l’Ademuz Km. 6 de 1975, un dels primers fanzines espanyols i el primer del qual es té constància de València, realitzat per Sento Llobell i Micharmut. La col·lecció també compta amb una gran varietat de fanzines internacionals, tant europeus com llatinoamericans i estatunidencs.

Gràcies al suport de la Fundació Divina Pastora, que aporta 6.000€ per a finançar el projecte, el mes d’octubre s’hi haurà aconseguit catalogar el 75% de la col·lecció de fanzines donada a l’IVAM per l’expert en còmics Álvaro Pons. “La fanzinoteca avança a bon pas, malgrat les dificultats que comporta catalogar fanzines”, comenta Eduardo Guillén sobre aquestes publicacions que naixen de la independència, la llibertat creativa i l’esperit contestatari.

Els fanzines, al llarg de la seua història, s’han caracteritzat per ser publicacions efímeres que naixien, es llegien i desapareixien. És per això que el treball documental resulta molt complicat. “No hi ha depòsits legals, falten els ISBN, a vegades tampoc es detalla la data de publicació o l’autor ha signat amb un pseudònim”, explica Eduardo Guillén sobre l’ordenació de la col·lecció.

L’obertura d’aquesta fanzinoteca en l’IVAM confirma l’aposta del museu pel còmic i la il·lustració i la majoria d’edat d’un gènere històricament injuriat que està vivint una autèntica edat d’or d’explosió creativa.