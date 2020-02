CCOO exige la retirada de la campaña de la Generalitat Valenciana ‘Haz un uso responsable de la baja laboral’

El sindicato CCOO PV ha exigido la retirada de la campaña 'Haz un uso responsable de la baja laboral' de la Generalitat, al considerar "totalmente desafortunado" el lema utilizado por "poner bajo sospecha de manera generalizada" el uso de la prestación por enfermedad y por "cuestionar" la profesionalidad del personal facultativo de la sanidad pública.

En un comunicado, el sindicato recuerda que la baja laboral es una prestación de la Seguridad Social cuya finalidad es la protección en caso de enfermedad, y es el personal facultativo del sistema público quien acredita objetivamente si el estado clínico de la persona le permite mantener su actividad laboral o si, por el contrario, debe declararse su situación de incapacidad temporal con el fin de restablecer su salud.

Sin embargo, añade CCOO PV, esta campaña informativa expuesta en los centros de salud “se enmarca en una visión mercantilista de este derecho”.

A juicio del sindicato, "cuestiona de manera generalizada a las personas trabajadoras y desacredita al personal facultativo en su trabajo diario" y, además, "aunque no sea su pretensión, asume las tesis del presidente de la patronal CEOE, que reiteradamente ha denunciado el uso fraudulento de esta prestación".

CCOO PV demanda su modificación para no trasladar la idea equivocada de que las personas que están en situación de Incapacidad Temporal (IT) cometen fraude, con la complicidad de las y los profesionales del sistema sanitario, y señala que si la Administración es conocedora de algún uso indebido de la IT, "debería intervenir en esos casos concretos".

Además, considera que un volumen importante de bajas por enfermedad, que cursan como enfermedad común, "en realidad son patologías de carácter laboral, incluyendo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que no son declarados".

“Sería más productivo realizar campañas en foros empresariales sobre las obligaciones materiales que conlleva la prevención de riesgos laborales, el número de accidentes es descomunal y los que resultan mortales crecen de manera inaceptable”, señala Arturo León, secretario general de CCOO PV.

Según indica, “no podemos admitir como normal la reducción de las inversiones en materia de prevención de los riesgos laborales, por parte de las empresas, y la relajación de las medidas de actuación por parte de la administración de la Generalitat Valenciana. El incremento de la siniestralidad laboral de los últimos años pone de manifiesto la necesidad de un cambio de rumbo”.

El sindicato, que ha dirigido una carta a la consellera de Sanidad, Ana Barceló Chico, instándole a modificar la orientación de la campaña, considera que en el nuevo tiempo político que estamos "hay que actuar en todos los espacios para recobrar el discurso de la recuperación de derechos en general y de la protección de la salud en particular".

En este sentido, el sindicato ha valorado la derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido en caso de baja por enfermedad, algo que es, a su juicio, "un paso para recuperar los derechos y garantías que eliminó una reforma laboral injusta e indecente".

Consultada por la Agencia EFE, la Conselleria de Sanidad aún no ha dado su versión de la petición realizada por el sindicato.