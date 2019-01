Oltra sobre los Presupuestos de Sánchez: "Son mejores que los de Rajoy, podrían ser mejores y van a ser mejores"

El pasado lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, un documento que contempla una inversión próxima a los 1.200 millones de euros en la Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento del 61% respecto a los últimos de Mariano Rajoy hasta alcanzar el 9,8% del total de las inversiones contemplades en las Cuentas. Los Presupuestos eran recibidos con satisfacción por el PSPV, mientras que Compromís se mostró más crítico al ver margen de mejora e insistió en la necesidad de una compensación a la injusta financiación, cuya reforma no se acometerá tampoco este año.

Este viernes, la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido que no hay fisuras en el Consell por los Presupuestos: "Vamos a ser igual de reivindicativos, gobierne quien gobierne en Madrid". En este sentido, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha sentenciado sobre las cuentas de Sánchez: "Sí, son mejores que las de Rajoy; sí, podrían ser mejores; y sí, van a ser mejores, indudablemente, tal y como lo reconoció el ministro Ábalos en su visita a Valencia".

Oltra también ha defendido el "máximo respeto" al trabajo de las Corts, al respecto de la confrontación dialéctica entre el síndic de Compromís, Fran Ferri, y el president Ximo Puig, con repregunta de Mireia Mollà, en la sesión de control de este jueves sobre el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez: "Hay que tener en cuenta la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que el Consell tiene una visión común, que es ver cómo se pueden mejorar las cuentas para que sean más beneficiosos para los valencianos".

"Independientemente del tono en que nos expresemos unos u otros, hay un sentir común, y es que los presupuestos tienen margen de mejora", ha asegurado Oltra, quien remarcaba que ahora "es tiempo de diálogo y del trabajo parlamentario para que los PGE cumplan con el Estatut, es un dato objetivo y una obligación legal".

Además, ha recordado que las Corts volvieron a aprobar este jueves este jueves una declaración institucional en la que se explicitaba la necesidad de mejorar la financiación: "Si no se lleva a cabo, es necesaria una compensación por el maltrato que padecemos los valencianos".

Por último, la vicepresidenta valenciana ha querido dejar claro que no tienen previsto impulsar ninguna nueva manifestación. "No nos dedicamos a organizar ni a impulsar manifestaciones, como no lo hicimos con la anterior, sino que damos nuestro apoyo a convocatorias unitarias que provengan de la sociedad civil".