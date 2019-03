El PP afirma que las elecciones "cuanto antes mejor" y Ciudadanos acusa a Puig y Oltra de marcarse un "Pimpinela"

Los partidos de la oposición ya empiezan la precampaña a la que les ha abocado el presidente Ximo Puig con el adelanto electoral. Con más o menos ganas tanto PP como Ciudadanos han se han lanzado a la caza de votos y empiezan a calentar las redes sociales.

El PP se ha mostrado eufórica por el adelanto de un mes de los comicios autonómicos y la coincidencia con las Elecciones Generales. Los populares se han lanzado con un vídeo de tono irónico afirmando que las elecciones "#CuantoAntesMejor" -que lo ha convertido en su lema preelectoral en redes-, y se centraban en la crisis interna del pacto del Botànic que ha provocado el adelanto.

Fin al Gobierno del Botànic 🥀. Es la hora de un proyecto que garantice la libertad educativa, la bajada de impuestos, el empleo y el bienestar. ¡@IsabelBonig es la opción más segura para liderar #CuantoAntesMejor la Comunitat! #28Apic.twitter.com/jIeri154te — Partido Popular CV (@ppcv) 4 de marzo de 2019

La presidenta y candidata del PP, Isabel Bonig, afirmaba que "la agonia que hemos estado viviendo en directo del Titànic ha terminado en un gran fracaso", a la vez que se mostraba optimista por la situación de su partido al asegurar que "está preparado". Bonig asegura que "este adelanto, al PP y a los valencianos les beneficia. Cuanto antes se haga mejor. Lo de la agenda valenciana que se esgrime como principal argumento no vale, porque en ocho meses de gobierno Sánchez no hemos visto ningún avance en los temas valencianos. Hoy el PSOE acaba de unir a Sánchez todo su proyecto. Si los valencianos no quieren que en esta tierra decidan los nacionalistas separatistas ya saben a quién tienen que votar al PP”.

Desde Ciudadanos se ha optado por una campaña con el lema "#BotanicGoHome, haciendo su balance de gestión de legislatura en la que ha criticado abundamentemente el "pancatalanismo", así como también el mantenimiento de barracones en las escuelas, la evolución del desempleo o el paro de inversiones.

El candidato de Cs, Toni Cantó, ha lamentado, sobre el adelanto de los comicios autonómicos, que "lo triste del tema" es que la vicepresidenta Oltra y el presidente Puig, "están marcándose un 'Pimpinela'" en el que "lo que es bueno para Puig es malo para Oltra". A su juicio, "lo único que está ahora en su mente es qué es lo mejor para sus propios partidos", cuando "deberían estar pensando que es lo mejor para los valencianos".

Cantó ponía el acento en la lucha anticatalanista, recriminaba al president Ximo Puig que ahora lo que hace es "abrazar la bandera y jurar defender la nación únicamente cuando temes que los valencianos te despidan está mal", concluye afirmando que "habéis pactado con nacionalistas y entregado la educación de nuestros hijos a un radical pancatalanista. Y lo vais a pagar".