Sólo dos valencianos estarán presentes en el Parlamento Europeo

Finalmente, sólo habrá dos valencianos en el Parlamento Europeo. Se trata de Esteban González Pons, el número dos del Partido Popular, y la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, que ocupaba el número seis en la candidatura del PSOE. Ambos avalados por una amplia trayectoria en Bruselas y Estrasburgo.

Por el contrario, no han conseguido acta de eurodiputado el candidato de Compromís per Europa, Jordi Sebastià, cuyos 270.000 votos no le han servido para repetir en el Parlamento europeo; ni Esther Sanz, número siete de Unidas Podemos Cambiar Europa, ya que la formación que dirige Pablo Iglesias únicamente ha obtenido tan sólo seis actas.

El PSPV gana unas elecciones europeas desde 1989

Los socialistas han vuelto a ganar las elecciones europeas en la Comunitat Valenciana treinta años después de que lo hiciera por última vez, en 1989, mientras que el PP, que había ganado los últimos cinco comicios europeos, queda desplazado a segunda fuerza.

El PSPV de Ximo Puig, que hace casi un mes ganó en la Comunitat Valenciana las elecciones autonómicas por primera vez después de 28 años y también las generales después de 30 años, suma ahora la victoria en estos octavos comicios al Parlamento Europeo.