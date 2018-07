La entrevista con Ximo Puig en Castelló vuelve a acercar a Pedro Sánchez al FIB

Una reunión "informal" este viernes de Pedro Sánchez con Ximo Puig en Castelló, todavía sin lugar preciso, ha sonado en muchos oídos a visita al FIB (Festival Internacional de Benicàssim) del hoy presidente del Gobierno.

Y es que la atracción de Sánchez hacia este festival de música no es nueva, así es conocida la visita que hizo hace dos ediciones, cuando en 2016 trascendieron por las redes sociales sociales diversas fotos del entonces jefe de la oposición en el festival castellonense.

El propio Sánchez en su perfil de twitter también ha hecho alguna referencia a su asistencia al FIB, y no parece ser una moda temporal ya que al menos sus primeras referencias se remontan al año 2011 cuando afirmaba haber disfrutado con el concierto de los 'Strokes' y daba a entender sus conocimientos sobre música.

Todo el FIB votando con los Strokes: descubrí a Herman Dune, nos los conocía y me encantaron. El regalo Golden Brown de stranglers #fib2011 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de julio de 2011

Para este año Moncloa, al menos todavía, no ha incluido esta asistencia, así como tampoco la reunión con Puig, en la agenda oficial del presidente del Gobierno.

Bonig seperderá a 'The Killers'

Esta más que presunta asistencia de Pedro Sánchez al FIB ha sido comentario en muchos corros políticos. También en las Corts Valencianes, donde la presidenta del PP, Isabel Bonig, lamentaba no poder ir a esta edición por tener que asistir al congreso de su partido que decidirá entre Pablo Casado y Soraya Sánez de Santamaría quien ha de liderar el PP.

Bonig ha manifestado que "me han fastidiado el FIB del viernes, la gran actuación de 'The Killers' y, eh? en fin, esto es una cosa que jamás perdonaré al PP a nivel nacional, nunca, pero bueno. Todo el año esperando a 'The Killers' y va y me... bueno, iba a decir una palabrota... y va y me fastidian la actuación principal. Pero bueno, bien vale el congreso nacional que estemos allí", comentaba de forma jocosa.