El director general de Economía de la Generalitat Valenciana anuncia su cese en Twitter: "No tengo carnet de partido y soy viejo"

El director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez, ha anunciado su cese en el cargo en un tuit en el que explica que aunque todavía no se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ya se le ha comunicado que no repetirá en el cargo "por dos razones: no tengo carnet de partido... y soy viejo (73 años)".

Álvarez se ha mostrado crítico con la decisión de no contar con él para esta nueva legislatura: "Aunque aún no ha sido publicado oficialmente en el DOGV se me ha notificado mi cese como director general de economía, por dos razones: no tengo carnet de partido... y soy viejo (73 años). Yo creía que a los altos cargos se les cesaba por no haber hecho bien su trabajo...", ha apuntado.

Es más, en respuesta a algunos de los comentarios que ha recibido de sus seguidores, lamentaba que "se trata de argumentos que, desgraciadamente, no tienen en cuenta lo hecho... o no hecho".

A lo largo de su trayectoria, Francisco Álvarez ha sido también vicepresidente de la Bolsa de París; consejero y director general de la Bolsa de Valencia; y director general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, además de presidente de la Asociación Europea de Centros Financieros Regionales.

Desde diciembre de 2000 hasta diciembre de 2002 fue director general delegado de Banco Inversión y es cofundador de ETICA Patrimonios EAFI, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, y miembro del Comité Asesor de la CIFA, fundación sin ánimo de lucro que reagrupa a las asociaciones internacionales de asesores financieros independientes y que asesora al Comité socioeconómico de la ONU.

Es Doctor en Ingeniería Informática (Tesis de Estado sobre 'Sistemas financieros tolerantes a fallos'), titulación obtenida en la Universidad de la Sorbona (París), y diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres.

"Personalidad económica"

La revista Economía3 le otorgó en el año 2000 el premio a "la personalidad económica del año". En mayo de 2001 el presidente de la República Francesa le impuso la medalla de 'Chevalier de l'Ordre du Mérit Civil' por su labor en la promoción de la economía francesa en el mundo. En el año 2005 la escuela de negocios ESIC le otorgó el premio Aster de trayectoria profesional.

Además, la asociación de corresponsales de prensa extranjera en España le otorgó el premio Economía del año 2011 por su labor en la difusión de un modelo económico con rostro humano.

Es autor de 'No le digas a mi madre que trabajo en Bolsa' (Alianza Editorial), de 'La Bolsa en tu bolsillo' (editorial Almuzara), y coautor con Francisco Pérez Puche de 'Adiós PesetaG' (Alianza editorial).

Ha actualizado la enciclopedia básica de la Bolsa (Tecnos), realizó el espacio 'La Bolsa y la vida' en Radio Nacional de España durante once años (2001-2012), participa en programas de radio y televisión, y escribe en varios periódicos económicos.

En marzo 2015 fue nombrado presidente de la Asociación Valenciana para la promoción del modelo económico del Bien Común, y desde el 7 de julio de 2015 desempeñaba el cargo de director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo del gobierno valenciano.